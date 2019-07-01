Гороскоп на 2 липня 2019: кого чекають неприємності

Гороскоп на 2 липня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Комусь із знаків Зодіаку у вівторок потрібно бути напоготові і не влазити в ризиковані операції, а деяким доведеться весь день займатися справами, щоб ввечері отримати заслужену нагороду. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів.

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Овен

Гороскоп на 2 липня рекомендує Овнам відкинути всі сумніви геть і рухатися вперед до наміченої мети. А про труднощі не переживайте - вони частина нашого життя. Крім того, Овнам доведеться вирішувати непросту дилему особистого характеру.

Телець

Завтра вас може чекати якась романтична пригода. Вільні можуть зустріти любов, а зайнятих може очікувати цікавий сюрприз від другої половинки. Так що не затримуйтеся на роботі.

Близнюки

Зірки рекомендують Близнюкам 2 липня бути уважнішими в справах на роботі. Помилки допущені у вівторок можуть вам гірко відгукнуться.

Рак

Ракам у вівторок щастити не буде. Можливо ви зіпсували собі карму якимось недобрим вчинком або ж всесвіт просто на вас розлютився, але 2 липня краще не влізайте ні в які ризиковані справи.

Лев

2 липня більшість Львів чекає дуже напружений день. Вам потрібно буде вирішити масу справ, але зате ввечері вас чекає приємна нагорода - зустріч з друзями або спокійний вечір в компанії коханої людини.

Діва

Завтра вас чекає дуже легкий і вдалий день. Практично всі справи будуть вирішуватися без затримок, начальство буде усміхненим, а діти слухняними. Так що кайфуйте.

Терези

Терези, 2 липня вам дуже знадобиться весь запас вашої впевненості в собі і амбітності. Справи йтимуть не дуже добре, але при правильному підході ви все розрулите і дасте початок світлій смузі.

Скорпіон

Зірки радять: у вівторок не покладайтеся на чужу думку. Завжди майте свою точку зору, завтра вам це особливо стане в нагоді, оскільки порадники можуть підвести.

Стрілець

Стрільці так багато працюють останнім часом, що явно заслужили відпочинок. Якщо у відпустку не виходить, то хоча б побалуйте себе якимось подарунком.

Козеріг

2 липня зірки рекомендують Козерогам припинити нестися по життю і озирнутися навколо себе. Вам не здається, що ви приділяєте занадто мало уваги своїм близьким? Якщо так, то краще терміново виправлятися.

Водолій

Гороскоп на 2 липня радить Водоліям придивитися до друзів. Можливо ваш друг припустився помилки, але він все одно заслуговує на ще один шанс. Саме завтра вам краще бути милостивими.

Риби

2 липня Рибам краще розслабитися і віддатися безтурботним веселощам. Тому що літо проходить мимо вас, а це зовсім не діло.

До речі, вам краще підготуватися до подорожі. Здається, вже скоро вас відправлять у відрядження.

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