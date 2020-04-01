Гороскоп на 2 квітня за картами Таро: кого чекають фінансові втрати

Гороскоп на 2 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Козероги й Скорпіони. А ось Левам в цей день потрібно бути обережними з грошима.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на суботу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

99px.ru

Овен – Сонце

2 квітня – вдалий день для кардинальних змін, як в житті, так і в зовнішньому вигляді. Овни, які давно зважувалися на якийсь крок, можуть сміливо починати діяти.

Телець – Четвірка жезлів

Для Тельців 2 квітня все складатиметься як не можна краще. Ви опинитеся в центрі загальної уваги, до вас будуть прислухатися і звертатися за порадами. Крім того, день обіцяє абсолютну гармонію в особистих стосунках.

Близнюки – Король жезлів

Близнюків 2 квітня чекають приємні подарунки і несподівані сюрпризи. Також, можливо, у вашому житті з'являться люди з минулого, які повідомлять вам важливі новини.

Рак – П'ятірка кубків

2 квітня від Раків чекатимуть рішучих дій через що ви можете зіткнутися з емоційним вигоранням. Карти рекомендують не сприймати слова людей близько до серця.

Лев – Трійка денарієв

Карти рекомендують Левам 2 квітня бути вкрай уважними і зосередженими. У першій половині дня можливі непорозуміння й помилки, а вдень – фінансові втрати. Краще не робити великих покупок, особливо онлайн.

Діва – Дама денарієв

2 квітня близькі та колеги будуть випробовувати терпіння Дів, тому будьте стриманими і не проявляйте емоцій. Також не варто вступати в конфлікти з близькими людьми, інакше вони можуть перетворитися у велику сварку.

Терези – Шістка мечів

Терезам карти рекомендують завершити всі розпочаті справи. Крім того, 2 квітня доведеться докласти чимало зусиль на роботі. Однак найближчим часом вони будуть відзначені вашим керівництвом.

Скорпіон – Палац жезлів

Скорпіонам 2 квітня слід довіряти своїй інтуїції – вона вас не підведе! Також є шанс викрити недоброзичливців і дізнатися таємницю, яка давно не давала вам спокою.

Стрілець – Колесо Фортуни

У Стрільців можуть бути невеликі фінансові втрати. Однак незабаром вони будуть вирішені. Більш того, карти говорять про прибуток, який на вас чекає в найближчому майбутньому.

Козеріг – Зірка

Для того, щоб досягти успіху на роботі й в особистих стосунках, Козерогам необхідно докласти зусиль. Варто бути більш активними. Також карти рекомендують звернути увагу на своє здоров'я.

Водолій – Суд

Водолії 2 квітня можуть розраховувати на прихильність зірок, особливо в сфері фінансів. А от у стосунках з близькими може виникнути напруженість.

Риби – Пустельник

2 квітня Риби зможуть досягти успіху в багатьох сферах завдяки своїй інтуїції й творчому підходу. Також є можливість завести важливе знайомство, яке зіграє роль у вашій кар'єрі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!