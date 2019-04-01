Гороскоп на 2 квітня 2019: як вдало продовжити тиждень

Гороскоп на сьогодні, 2 квітня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Один із знаків Зодіаку чекає у вівторок енергетичний спад, декільком іншим же світить вельми непростий день. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися персональний гороскоп на сьогодні.

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ОВЕН

У вівторок Овнам потрібно не втрачати часу дарма, а брати в усьому ініціативу в свої руки.

ТЕЛЕЦЬ

Сьогодні краще не відкладайте справи на наступний день. Від результатів у вівторок буде залежати весь ваш робочий тиждень.

БЛИЗНЮКИ

Сьогодні ви будете купатися в морі компліментів. День складеться добре, а ввечері вас чекає приємний сюрприз.

РАК

Ракам час серйозно зайнятися своїм здоров'ям. У вівторок краще обмежити себе у шкідливій їжі і не пити алкоголь. Інакше наслідки можуть вам не сподобатися.

ЛЕВ

Сьогодні Левам дуже важливо не перестаратися на роботі і нормально відпочити ввечері. Уникайте спілкування з неприємними вам людьми.

ДІВА

Сьогодні Дів чекає досить складний день. Улюблена справа буде викликати у вас роздратування, а спілкування з оточуючими стане тяжкими. Втім, це явище тимчасове і скоро все у вас налагодиться.

ТЕРЕЗИ

Вівторок - гарний час для Терезів, щоб подумати про своє майбутнє. Здається, що щось іде не так, але все ще можна виправити.

СКОРПІОН

Скорпіонам сьогодні напевно доведеться подбати про своїх близьких, які, як ніколи, потребують допомоги. Не бійтеся зробити щось на шкоду собі - щира підтримка завжди буде оцінена і винагороджена.

СТРІЛЕЦЬ

У вівторок Стрільців чекає енергетичний занепад. Щоб його подолати, подбайте про правильне харчування і добре відпочиньте ввечері.

КОЗЕРІГ

Сьогодні Козерогам належить зайнятися вирішенням безлічі справ. Ви можете зіткнутися з досить неприємними ситуаціями, які пов'язані зі скандалами та інтригами.

ВОДОЛІЙ

На початку тижня Водоліям краще бути обережнішими зі словами - можливі конфлікти з близькими вам людьми.

РИБИ

Рибам сьогодні вкрай важливо зосередитися на тому, щоб закріпити успіх, якого вдалося домогтися раніше.

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