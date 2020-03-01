Гороскоп на 2 березня: що чекає Раків, Терезів, Козерогів і інші знаки Зодіаку

Гороскоп на 2 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астролог Інна Фатєєва озвучила поради.

OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися прогноз астролога на цей день для кожного знака Зодіаку.

"День спілкування, поїздок, навчання, встановлення нових контактів, ділових переговорів. Але варто пам'ятати, що всі комунікативні процеси, при їх зовнішній активності, можуть не привести до бажаних результатів. А також налаштуйтеся на деяку нервозність, емоційну неврівноваженість, особливо під вечір" , – зазначила Інна.

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Далі пропонуємо ознайомитися з докладним гороскопом для кожного знака:

Овен

Ви можете відчути, що на вас звалили непосильний тягар і випустили у вільне плавання. Але у важливих справах все ще варто скористатися жіночою підтримкою.

Телець

Настрій бойовий. Сприятлива допомога від владних структур, від начальства, від впливових осіб. Правда, може напружувати недостатність коштів або вимушена економія.

Близнюки

Ви відчуєте прилив життєвих сил, начебто раптом включився внутрішній моторчик. Життя знову здасться яскравою і динамічною. Скористайтеся сьогоднішнім і завтрашнім днем, щоб поспілкуватися зі старими знайомими або відновити колишні ділові зв'язки.

Рак

Цей день стимулює вас до комунікативних бажань і дій. Можете, звичайно, дзвонити, домовлятися і активно переміщатися в просторі. Але пам'ятайте, що зараз організм накопичує енергію, набирається сил, і витрачати їх в цей час небажано, так як навіть незначне навантаження може привести до виснаження.

Лев

Якщо сьогодні вас потягне до літературної або, наприклад, до музичної творчості – не пручайтеся! З цього точно рано чи пізно вийде щось путнє.

Діва

Емоційно це не зовсім ваш день. Приготуйтеся не піддаватися емоційним спалахам і не вдаватися до смутку. Знайдіть віддушину в роботі. Тим більше, що підтримка керівництва як і раніше реальна і сильна.

Терези

Цей день міг би стати найбільш легким і рухливим, якби не деякі обставини. Швидше за все, вас можуть напружити грошові проблеми. Але можливо, це торкнеться службових відносин.

Скорпіон

День може привнести зайву метушню. Фінансові питання або особисті відносини зажадають більш пильної уваги. В цьому випадку довіртеся своєму головному помічникові – інтуїції.

Стрілець

Сьогодні вас можуть роздирати суперечливі бажання і почуття. Щоб розібратися з ними, постарайтеся знайти золоту середину між хочу і треба.

Козеріг

Ви так само сильні й активні, як і останнім часом. Але з сьогоднішнього дня будьте уважні по відношенню до представників прекрасної статі, особливо якщо це ваші колеги – зараз вони здатні до бойових дій.

Водолій

Якщо ви типовий Водолій – святкуйте свій день! Ви натхнені, легкі на підйом і готові до нових пригод і свіжих ідей. У будь-якому разі, в такому настрої ви будете перебувати найближчі два дні.

Риби

Спокій тільки спокій. День буде схожий на хвилі на поверхні води. Легке хвилювання, сподіваємося, розбудить вашу уяву для натхненної творчої роботи.

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