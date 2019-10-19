Гороскоп на 19 жовтня 2019: кому не пощастить в суботу

Гороскоп на 19 жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Кому з знаків в суботу вельми пощастить, а кому краще бути обережніше? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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ОВНИ

Овни в цю суботу відчують неймовірний приплив сил. Цього вам так не вистачало весь робочий тиждень, але зате на вихідних ви здатні на багато що.

ТЕЛЕЦЬ

Тельців чекає дуже насичена субота. Ви накрутили купу планів і тепер головне все це встигнути. Втім, не біда, якщо чогось не встигнете. Адже попереду ще ціла неділя.

БЛИЗНЮКИ

Ця субота - ідеальний час, щоб зібратися і сконцентруватися на справах, до яких у вас так довго не доходили руки. Успіх гарантований!

РАК

Ця суботу пройде для Раків під знаком романтики. Якщо ви ще вільні, то озирніться по сторонах - десь поруч ваше щастя. Якщо ж зайняті - зробіть коханій людині щось приємне.

ЛЕВ

Гороскоп обіцяє Левам пригоди, можливо, тривалу поїздку, яка виявиться не настільки витратною по грошах і стомлюючою, як ви припускали.

ДІВА

Ймовірно, що події сьогоднішнього дня змусять Дів зважитися на серйозну розмову з близькою людиною. Однак відкладіть з'ясування обставин до понеділка. Ви переконаєтеся, що бажання налагодити відносини є взаємним і удвох ви швидше прийдете до згоди і взаєморозуміння.

ТЕРЕЗИ

Не відмовляйтеся сьогодні від пропозиції попрацювати. Швидше за все, ви вже розпланували суботу, проте така пропозиція повторно не надійде

СКОРПІОН

Під кінець тижня ви не вперше відчуваєте стрес, раптові зміни вибили вас зі звичного ритму, а такі різкі нововведення вам не до душі. Вдихніть, зберіться з силами, почуття невизначеності, сумнівів і роздратування поступово підуть.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільцям сьогодні загрожують великі фінансові витрати. При цьому ні користі, ні особливого задоволення вони вам не принесуть. Дивіться в обидва, по можливості не позичайте сьогодні гроші і відмовтеся від дорогих незапланованих покупок.

КОЗЕРІГ

Якщо ви давно виношуєте ідеї ремонту, перебудови або навіть генерального прибирання, саме час приступити. Ймовірно, у вас знайдуться несподівані помічники, не відмовляйтеся від їх допомоги як справою, так і словом.

ВОДОЛІЙ

Пріоритетами сьогоднішнього дня є дисципліна, уважність і рішучість. Можливо, сьогодні Водоліям доведеться піти на фінансовий ризик, однак уважні прорахунки і своєчасне прийняття рішень залишать вас тільки у виграші.

РИБИ

Представники цього знака гороскопу давно очікують чуда. Рибам хочеться романтики і яскравих змін. Раптових поворотів долі і пригод. Потерпіть ще зовсім трохи.

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