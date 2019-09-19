Гороскоп на 19 вересня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності

Гороскоп на 19 вересня 2019 року, по картах Таро пророкує всім знакам Зодіаку насичений на пригоди день.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по розкладу Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Туз жезлів

Вас чекає спалах натхнення. Обнадійливе початок чогось нового зможе показати вам, що у вас є сила волі і рішучість. Збережіть цей момент і будьте уважні і обережні. Карти Таро кажуть, що у вас все вийде.

ТЕЛЕЦЬ - Паж жезлів

Коли випадає ця карта, значить вас чекає щось яскраве. Ви і справді можете пережити щось незвичайне. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я.

БЛИЗНЮКИ - Дев'ятка кубків

Ця карта виправдовує радість простих задоволень. Влаштуйте собі сьогодні свято. Ви це заслужили. Все йде добре, і саме в тому напрямку як вам хотілося, так що ваше втручання поки більше не потрібно.

РАК - Двійка денаріїв

Вам не слід ні до чого ставитися занадто серйозно. Краще повеселитесь. Цей день вам треба прожити граючи. Проявляйте гнучкість. Не відмовляйтеся від доброї справи тільки через свого мінливого настрою.

ЛЕВ - Шістка денаріїв

Вам належить проявити щедрість. Допоможіть людині, яка звернулася до вас зі своєю бідою, позичте йому грошей або принаймні постарайтеся бути поблажливими до його проблем, недоліків і поглядам.

ДІВА - Сімка мечів

Будьте насторожі. Цілком можливо, що вас захочуть міцно надути. Покажіть всім, що ви не дасте обвести себе навколо пальця. Не виключено, що вас спробують обікрасти. Ведучи переговори або підписуючи договори, будьте особливо уважні.

ТЕРЕЗИ - Двійка жезлів

Дотримуйтесь нейтралітет. Будьте готові не тільки на словах, а й на ділі. У вас ніяк не виходить прийняти рішення, висловитися або просто нарешті взятися за справу. Хвилюватися з цього приводу не варто.

СКОРПІОН - Сімка жезлів

У четвер, будьте насторожі, щоб не випустити з рук важливого для вас справи. У вас є суперники чи вороги, навмисні зробити вам підніжку. Коли вони будуть відводити видобуток у вас з під носа, не сидіть склавши руки, а кидайтеся в бій.

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка кубків

Коли ця карта з'являється в розкладі - ви багато чим у своєму житті розчаровані. Уважно прослідкуйте за своїм настроєм. Яка небудь дрібниця може викликати у вас образу. І навіть якщо у вас дійсно є причина для прикрощів не захоплюйтеся своїм горем.

КОЗЕРІГ - Трійка мечів

Не зраджувати мріям, щоб не зазнати розчарування. Вам так чи інакше доведеться проковтнути гірку пігулку. Вас чекає чергова невдача на роботі, "дуже неприємну звістку" або болісне рішення. Так що зберіться, тримайте спину прямо

ВОДОЛІЙ - Дев'ятка мечів

Пройдіть через свій страх до кінця і, якщо це потрібно, зробите покаяння. Не зациклюйтеся на своїх кошмарах або на тих почуттях і вчинках, в яких рано чи пізно людині доводиться каятися.

РИБИ - Шістка жезлів

Ви можете бути впевнені в перемозі, тому що в п'ятницю для вас день удач! Вас чекає гарна новина. Тим більше, якщо у вас щойно закінчилася смуга невдач: ви переконаєтеся, що справи пішли в гору.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram