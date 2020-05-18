Гороскоп на 19 травня за картами Таро: кого чекає приємний сюрприз

Гороскоп на 19 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Риби і Овни. А ось Скорпіонам у цей день потрібно приділити увагу своїм близьким.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на вівторок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Вісімка мечів

Овни 19 травня можуть зіткнутися з конфліктами й суперечками з близькими людьми. Краще тримайте свої емоції під контролем, інакше нічого, крім образ і роздратування, це вам не принесе.

Телець – Шістка денарієв

Тельцям потрібно дотримуватися у всьому міри: особливо це стосується їжі. Не налягайте на гостре й солоне. День підходить для створення нового бізнесу або початку важливого проекту.

Близнюки – Дама кубків

День може початися з конфліктів на роботі. 19 травня краще відкласти важливу розмова з керівництвом, якщо така була запланована. А от у стосунках з протилежною статтю вас, навпаки, буде супроводжувати успіх.

Рак – Шістка жезлів

19 травня ви можете зустріти своє старе кохання. Не виключено відновлення втрачених зв'язків. Також будьте уважні під час занять спортом: тренування може закінчитися травмою.

Лев – Суд

На 19 травня можна сміливо планувати зустріч з представниками державних інстанцій, а також важливі переговори. Приділіть увагу своїм близьким. Увечері вас чекає приємний сюрприз.

Діва – Сонце

Діви 19 травня можуть отримати несподіваний прибуток. Також день підходить для того, щоб попросити підвищення на роботі – керівництво вам не відмовить. У стосунках з протилежною статтю можуть виникнути конфлікти.

Терези – Вежа

Терезам 19 травня можна сміливо проявляти ініціативу. Крім того, всі ваші ідеї та пропозиції будуть позитивно сприйняті на роботі. Однак приділіть увагу своєму здоров'ю: можуть виникнути проблеми через перенапруження.

Скорпіон – Колесо Фортуни

Скорпіонам слід тримати свої емоції під контролем, особливо в розмові з близькими людьми. Також намагайтеся уникати категоричних суджень і не робіть занадто швидко висновки.

Стрілець – Палац пентаклей

19 травня у Стрільців з'явиться можливість налагодити стосунки зі своїм партнером, а також зробити їх більш гармонійними. Витратите багато сил на домашні клопоти. Не бійтеся просити допомоги у своїх близьких.

Козеріг – Король мечів

Весь день Козероги будуть неспокійні через любовні переживання та інтриги. Крім того, вся ваша увага буде направлена на роботу й проблеми в сім'ї. Карти не рекомендують назначати 19 травня ділові переговори.

Водолій – Верховна жриця

Водоліям карти не радять 19 травня занадто емоційно реагувати на події дня, а також приймати все близько до серця. Можливо, доведеться робити чужу роботу, через що ви можете відчути роздратування.

Риби – Маг

Риб 19 травня чекає приємне знайомство, яке може зіграти важливу роль у вашій долі. Є ризик того, що ваші дії неправильно зрозуміють, що стане причиною конфлікту. Не піддавайтеся на свої миттєві бажання, добре все обмірковуйте.

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