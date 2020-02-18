Гороскоп на 19 лютого 2020 по картах Таро: яким буде цей день

Гороскоп на 19 лютого 2020 року, по картах Таро пророкує складний день. Левам і Дівам слід відпочити, а ось Овнам і Ракам, навпаки, попрацювати.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН - Верховна жриця

Ця карта пов'язана з Місяцем, зі стихією води. Це завжди таємниця. Карта стресу. Вона означає подвійність, невизначеність, непередбачуваність. Також, жриця може позначати інтуїцію і пасивне сприйняття подій, що відбуваються. Вам доведеться підлаштовуватися під обставини.

ТЕЛЕЦЬ - Правосуддя

Правосуддя це одна з тих карт, назва яких також є хорошим описом значень. У житті вам часто доводиться боротися, щоб завоювати справедливе ставлення до себе або до тих, хто знедолений і позбавлений права голосу.

БЛИЗНЮКИ - Сонце

Ця карта означає граничний розквіт свідомості, за контрастом з Місяцем, яка висвітлює глибини підсвідомості. У цей день вас чекає свято, удача у всіх справах, пов'язаних з будинком, сім'єю і здоров'ям.

РАК - Паж мечів

Вітер буде дути проти вас. Вас будуть критикувати, ваші пропозиції можуть відкинути. Будьте готові до цього і не намагайтеся відразу перейти в контратаку. Можливо, та критика, яку вам доведеться вислухати, справді містить чимало цінного. Прислухайтеся до неї.

ЛЕВ - Четвірка кубків

Уважно прослідкуйте за своїм настроєм. Яка небудь безглузда дрібниця може викликати у вас образу. І навіть якщо у вас дійсно є причина для прикрощів, не захоплюйтеся своїм горем. Інакше ви легко можете втратити сприятливий шанс, який вже так близький.

ДІВА - Трійка жезлів

Або у вас вже дуже міцна позиція, або в цей день ви нарешті зійде на "плато", з якого перед вами відкриються широкі перспективи. Використовуйте ж цей шанс, щоб усвідомити свої можливості, заглянути в майбутнє і вибрати потрібні орієнтири на шляху до мети.

ТЕРЕЗИ - Король жезлів

Вас переповнює енергія, і ви з легкістю зможете надихнути нею інших. Якщо у вас поки немає конкретних планів, поставте перед собою максимально високу мету, і ви її, швидше за все, досягнете.

СКОРПІОН - Трійка мечів

Влаштуйте собі свято. Ви це заслужили. Все йде добре, і саме в тому напрямку як вам хотілося, так що ваше втручання поки більше не потрібно. Можете трохи побалувати себе. Проведіть цей день з родиною чи друзями, доставте радість один одному.

СТРІЛЕЦЬ - Дев'ятка кубків

Вас чекає чергова невдача в роботі, "дуже неприємна звістка" або болісне рішення. Так що зберіться, тримайте спину прямо і постарайтеся переварити це якомога швидше. Зробіть те, що повинні.

КОЗЕРІГ - Дама жезлів

Ви впевнені в своїх силах, ви точно знаєте, чого хочете, і готові, якщо треба, взяти на себе найважчу частину роботи. Значить, ви готові зробити вирішальний крок. Так ви зможете захопити за собою інших, яким потрібні ваші оптимізм, підтримка і мудре керівництво.

ВОДОЛІЙ - Місяць

Ви блукаєте в сутінках своєї душі, не знаходячи дороги, та й не знаючи, власне, куди бреде. Повертати назад пізно, йдіть далі до самої суті речей, не обмежуйтеся поверхневим оглядом.

РИБИ - Закохані

Ця карта випадає рідко. Вона означає, що у вашій душі оселилася світле і в той же час страхітливе відчуття любові. Будьте обережні зі своїми бажаннями і не намагайтеся заховати їх усередині свого серця.

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