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Гороскоп на 19 квітня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: як приручити удачу

2.3тЧитати матеріал російською

Гороскоп на завтра, 19 квітня 2019 року, за картами Таро пророкує вдалий день майже для всіх знаків Зодіаку. Винятком можуть стати Діви і Риби, але тільки через власну легковажність і обмеженість. Якщо представники цих знаків переглянуть своє ставлення до навколишнього світу — тоді їм вдасться уникнути серйозних неприємностей.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам детальніше вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро.

Гороскоп на сьогодні за картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 19 квітня за картами Таро: всі знаки Зодіаку

Рixabay

Всі прогнози Таро читайте тут.

ОВЕН — Закохані

Карта Закохані говорить про те, що у вашому житті відбувся застій, зокрема це стосується і особистого. Гороскоп на п'ятницю рекомендує представникам цього знаку переглянути свої колишні помилки і тут-таки спробувати їх виправити. Тоді вирішити всі проблеми буде неймовірно легко, ви самі здивуєтеся.

Гороскоп на 19 квітня за картами Таро: всі знаки Зодіаку

ТЕЛЕЦЬ — Туз Жезлів

Туз Жезлів символізує готовність зробити вирішальний крок. Ви довго сумнівалися: чи варто приймати те чи інше рішення, боячись помилитися у своїх здогадах. Але всесвіт сприяє вам, тому сміливо можете діяти.

Гороскоп на 19 квітня за картами Таро: всі знаки Зодіаку

БЛИЗНЮКИ — Четвірка Жезлів

Гороскоп на завтра говорить про те, що у ваше життя нарешті прийдуть довгоочікувані позитивні зміни. Можливо, ви просто перестанете бачити негатив там, де його немає і почнете інакше оцінювати те, що відбувається. Це дасть щедрі плоди в майбутньому.

Гороскоп на 19 квітня за картами Таро: всі знаки Зодіаку
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РАК — Десятка Жезлів

Вам варто бути в цей день максимально уважними. Гороскоп на сьогодні говорить про те, що Раки можуть пропустити важливу підказку, як діяти за наявної ситуації. Тоді прийняття вірного рішення буде просто "справою техніки". Уважно поглядайте на всі боки і побачите, наскільки світ насправді простий.

Гороскоп на 19 квітня за картами Таро: всі знаки Зодіаку

ЛЕВ — Шістка Денаріїв

Левів останнім часом турбує питання матеріального достатку і забезпеченості. Зокрема ви вважаєте, що ваші труди не оцінюють гідно. Можливо, варто трохи відпочити і перевести подих. Тоді прийде усвідомлення всіх реальних проблем, а це перший крок до їхнього вирішення.

Гороскоп на 19 квітня за картами Таро: всі знаки Зодіаку

ДІВА — Лицар Кубків

Лицарі в Таро символізують мінливість і нестабільність. Гороскоп на п'ятницю готує Дів до змін, швидше за все — у кращий бік. Головне — не робіть поспішних висновків і не намагайтеся стрибнути вище за власну голову — все одно у вас це не вийде. Та й не треба, все прийде у відведений час.

Гороскоп на 19 квітня за картами Таро: всі знаки Зодіаку
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ТЕРЕЗИ — П'ятірка Мечів

П'ятірка Мечів — карта суперечностей. Дійсно, Терези останнім часом самі не знають, чого хочуть від життя, і це їхня головна проблема. Ви займаєтеся самокопанням, і робите це абсолютно даремно. Наразі вас не можна назвати щасливчиком — удача відвернулася від вас, тому не варто приймати глобальних рішень в цей період.

Гороскоп на 19 квітня за картами Таро: всі знаки Зодіаку

СКОРПІОН — Четвірка Мечів

Гороскоп на завтра радить вам припинити гонитву за вигаданими цілями, яку ви влаштували раніше. Ви майстерно долаєте всі проблеми, і це добре, але витрачаєте на це занадто багато сил та енергії. Можливо, не варто бігти гвинтовими сходами вгору, якщо досить просто натиснути кнопку і викликати ліфт. Удача на вашому боці, користуйтеся цим і досягайте своїх планів легко.

Гороскоп на 19 квітня за картами Таро: всі знаки Зодіаку

СТРІЛЕЦЬ — Смерть

Смерть — це певний кінець. Але варто зазначити, що кінець далеко не завжди має сумні наслідки. Можливо, як каже гороскоп на сьогодні, вам просто вдасться відрубати від себе те, що заважало рухатися вперед. Якщо розпрощатися з власними страхами і комплексами, відчуєте величезне полегшення.

Гороскоп на 19 квітня за картами Таро: всі знаки Зодіаку
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КОЗОРІГ — Дев'ятка Кубків

Козороги починають новий виток у своєму житті. Ви переоціните своє ставлення до багатьох речей, і це дозволить визначити для себе важливіші аспекти існування. Чітко усвідомивши, що світ сповнений фарб, а життя — нехай і випробування, але захопливе і цікаве — ви зможете впритул зайнятися реалізацією своєї заповітної мрії. У вас все вийде, не сумнівайтеся у власних силах.

Гороскоп на 19 квітня за картами Таро: всі знаки Зодіаку

ВОДОЛІЙ — Блазень

Карта Блазень є символом інфантильності. Іноді це корисно, а ось у деяких випадках — абсолютно недоречно. Гороскоп радить вам навчитися розмежовувати ці моменти і тоді ви не будете припускатися доленосних помилок.

Гороскоп на 19 квітня за картами Таро: всі знаки Зодіаку

РИБИ — Правосуддя

Настав час пожинати плоди. Якщо ви раніше комусь допомогли або зробили добру справу просто так — вам повернеться все з лишком. Точно так само і з поганими вчинками: все повернеться у стократ. Готуйтеся приймати удар, якщо не зумієте виправити свої ж помарки у житті.

Гороскоп на 19 квітня за картами Таро: всі знаки Зодіаку

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Тема
Астрологічний прогноз
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гороскоп 2019Таро
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