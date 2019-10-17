Гороскоп на 18 жовтня 2019: кому не пощастить у п'ятницю

Гороскоп на 18 жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

П'ятниця для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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ОВНИ

Овни сьогодні відчують втому, через що ваша продуктивність може постраждати. Але не хвилюйтеся, такий спад не позначиться на вашій кар'єрі.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям сьогодні належить активний і відповідальний день. Завдяки вашій працелюбності і посидючості, ви зможете звернути на себе увагу начальства. Будьте сьогодні обережнішими з гострими предметами, велика ймовірність травматизму.

БЛИЗНЮКИ

Близнюкам не варто сьогодні зав'язувати нові стосунки і дослухатися до думки незнайомців. Увечері з'явиться чудова можливість провести час із сім'єю або коханою людиною.

РАК

Ракам сьогодні варто подумати про плани на вихідні. Схоже, назріває можливість чудово відпочити з коханими на цих вихідних.

ЛЕВ

Левів очікує непростий день. Велика ймовірність сварок і конфліктів, які змусять вас розпрощатися з кимось із тих людей, які вже давно не вписуються у ваше життя. Якщо вирішили рвати відносини, то краще це робити різко і назавжди.

ДІВА

Діви сьогодні зможуть проявити себе як прекрасний слухач. Можливо, завдяки вашій пораді хтось із знайомих зможе вирішити свою непросту життєву ситуацію.

ТЕРЕЗИ

Терезам доведеться незабаром звернути увагу на своє здоров'я, яке ви запустили. Але не хвилюйтеся, все обмежиться візитом до лікаря і перевіркою стану всього організму.

СКОРПІОН

У Скорпіонів складеться непроста ситуація, яка вимагатиме від вас рішучості. Але сміливості вам не позичати, тому людина, яка хотіла зіпсувати вам репутацію, а може і навіть зайняти ваше місце, швидко зникне не тільки з місця вашої роботи, але і з вашого життя. Вечір краще провести в близькому колі друзів. Не найкращий день для прийому алкоголю.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільців сьогодні поставлять перед вибором. Незважаючи на складну ситуацію, вам вдасться уникнути конфліктів і сварок.

КОЗЕРІГ

Козерогам сьогодні захочеться тиші і спокою, тому вечір можна сміливо планувати, виходячи зі своїх потреб. Повірте, ваші близькі зрозуміють, що вам треба побути наодинці з собою і зроблять усе, щоб вам не заважати.

ВОДОЛІЙ

Водоліям сьогодні можна позаздрити: успіхи на роботі і в особистому житті подарують вам позитивні емоції. А ось за кермо сьогодні краще не сідати.

РИБИ

Рибам не варто сьогодні ризикувати і захоплюватися азартними іграми. Вечір відмінно підійде для романтичного побачення або прогулянки на свіжому повітрі.

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