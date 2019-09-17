Гороскоп на 18 вересня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 18 вересня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: pickthebrain.com

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Овен

Гороскоп на 18 вересня рекомендує Овнам позбутися звички все драматизувати. Якщо у вас не виходить щось в роботі або в особистому житті — це не означає, що ви невдаха. Просто потрібно трохи почекати, і все налагодиться.

Телець

На Тельців 18 вересня чекає успіх в будь-яких починаннях. Якщо вам запропонують нову посаду — погоджуйтеся. Так, часу стане менше, але зате дохід зросте.

Близнюки

Близнюки, на великі проекти ваших сил і ідей може не вистачити 18 вересня. Тому займіться дрібними справами, оскільки вони відіграють не останню роль у вашому житті.

Рак

Зірки радять Ракам 18 вересня зробити всю домашню роботу вранці, а решту часу присвятити тільки собі і своїм справам на роботі. Уникайте сварок, тому що вони можуть спровокувати вас на викриття старих гріхів і таємниць.

Лев

Левам 18 вересня слід більшу частину часу провести з коханою людиною, це благотворно вплине на них обох. Все інше цілком може почекати.

Діва

Зірки нагадують Дівам: минуле варто пам'ятати лише для того, щоб вчитися на своїх помилках. У всіх інших випадках варто жити сьогоденням. Візьміться втілювати цю істину в життя вже 18 вересня.

Терези

Терези, 18 вересня вам буде властива неабияка балакучість. Ви можете скористатися цим в роботі — ймовірно, вдасться з легкістю провести важливу розмову, якої ви уникали.

Скорпіон

Скорпіони, на вас 18 вересня очікує монотонна робота з документами. Щоб не загрузнути в рутині, не забувайте робити невеликі перерви.

Стрілець

Стрільці, не дозволяйте тому, що відбувається навколо вас, занадто сильно впливати на настрій. Тримайте контроль над своїм світоглядом і своїм ставленням до людей і ситуацій.

Козеріг

Зірки радять Козерогам 18 вересня не уникати зустрічей з новими людьми. Є велика ймовірність, що вони позитивно позначаться на вашій кар'єрі.

Водолій

Водоліям 18 вересня варто побути наодинці з собою і помедитувати. Це допоможе вам зрозуміти себе і свої бажання, отримати відповіді на питання, які вас турбують.

Риби

Риби, у вашому житті зараз відбувається багато чого, і вам не варто відволікатися на дрібниці. Зосередьтеся на вирішенні своїх проблем і один за іншим долайте виклики долі.

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