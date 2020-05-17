Гороскоп на 18 травня за картами Таро: кому потрібно бути обережним

Гороскоп на 18 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Тельці та Терези. А ось Скорпіонам в цей день потрібно контролювати свої емоції.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на понеділок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Фото: neboagency.com

Овен – Верховна Жриця

Карти Таро кажуть, що 18 травня Овнам бажано не втрачати над собою контроль, щоб не потрапити в ситуацію, яка витягне з них занадто багато сил та енергії.

Телець – Зірка

Сприятливий день для Тельців для початку чогось нового. Якщо ви шукаєте роботу – надсилайте в цей день резюме. Якщо хочете підкоригувати фігуру – почніть бігати.

Близнюки – Пустельник

Близнюки, 18 травня вам варто побути наодинці з собою і помедитувати. Це допоможе зрозуміти себе та свої бажання, отримати відповіді на питання, які вас турбують.

Рак – Закохані

Карти Таро радять Ракам 18 травня провести більшу частину часу з коханою людиною. Це благотворно вплине на них обох. Все інше цілком може почекати.

Лев – Паж Кубків

Леви, більшість планів на 18 травня будуть вдало реалізовані, якщо ви подбаєте про своє здоров'я. Правильне харчування, трохи спорту, багато свіжого повітря, сну і ви – непереможні.

Діва – Світ

Легкість буде супроводжувати Дів в цей день. Цілком ймовірно, що саме 18 травня вам вдасться прийняти рішення, яке кардинально змінить звичний хід речей в кращу сторону.

Терези – Сонце

День буде вдалим у фінансовому плані. Можете очікувати премії або збільшення зарплати. Увечері не забудьте приділити час рідним та близьким.

Скорпіон – Утримання

Карти Таро попереджають Скорпіонів: різні справи та проблеми оточать вас з усіх боків, змусять проявити максимальну активність й працездатність. Доведеться підкоритися.

Стрілець – Двійка Денаріїв

Стрільці, всі ваші бажання 18 травня будуть здійснюватися легко і просто, головне – пропишіть їх на папері. Також цей день буде вдалим для вирішення особистих проблем.

Козеріг – Лицар Мечів

Козерогам 18 травня необхідно налаштуватися на активну діяльність. На них чекає багато проблем. Ймовірно, що до кінця дня вони відчують втому і роздратування.

Водолій – Вежа

На Водоліїв 18 травня чекають приємні клопоти. Ви можете з головою зануритися в сімейні справи, залишивши роботу на інший день.

Риби – Колісниця

Риби, 18 травня ви відчуєте, як на роботі зростає напруга. Якщо є така можливість, візьміть короткотривалу відпустку. Подумайте, чим ви дійсно хочете займатися і що для вас важливо.