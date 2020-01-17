Гороскоп на 18 січня: які біди загрожують Левам, Ракам, Дівам і іншим знакам зодіаку

Гороскоп на 18 січня 2020 року для всіх знаків Зодіаку.

Що принесе субота багатьом знакам Зодіаку і до чого їм слід готуватися? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Гороскоп на 18 січня каже, що життєва ситуація Овнів може повернути в незаплановане русло. Однак ви розумієте причини і ризики, тому все буде добре.

Телець

Незважаючи на вихідний, Тельців чекає вельми напружений день. Ймовірно, в першій половині дня вам доведеться пережити якийсь неприємний момент, але з обіду субота потече в більш спокійному руслі.

Близнюки

У Близнюків субота має вийти на диво спокійною. Вас не будуть дошкуляти дзвінками і надокучливими проханнями, тому ви зможете нарешті відпочити.

Рак

Ракам в цю суботу доведеться витрачати гроші на речі, які ви не збиралися купувати. Такі витрати можуть сильно зіпсувати вам настрій.

Лев

Приймайте рішення, не обдумуючи, сьогодні ваша інтуїція підкаже вихід з будь-якої ситуації.

Діва

Поки вам слід відійти в сторону і не брати на себе відповідальність, не розібравшись досконально, за що будете відповідати.

Терези

Справ у вас багато, через це ви можете відчувати себе кілька дезорієнтованим. Складіть собі список і налаштуйтеся на те, що можете все не встигнути зробити за один день, і це нормально.

Скорпіон

Якщо ви сьогодні відчуєте якийсь дискомфорт або сил раптово стане менше, знайте, так організм вимагає покладений йому відпочинок!

Стрілець

У Стрільців починається період особистого зростання, постарайтеся використовувати цей час максимально продуктивно.

Козеріг

У Козерогів очікується досить приємний і спокійний день. 18 січня ви зможете сповна насолодитися заслуженим відпочинком.

Водолій

Водоліям 18 січня краще категорично гнати від себе всі негативні думки, оскільки до добра вони вас точно не приведуть. Тільки зіпсуєте собі настрій.

Риби

Риб в цю суботу буде турбувати питання фінансів. Ви будете сильно стурбовані необхідністю заробити потрібну суму.

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