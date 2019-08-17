Гороскоп на 18 серпня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 18 серпня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Неділя для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Овнам 18 серпня треба налаштуватися на активну діяльність. На вас чекає багато проблем. Ймовірно, що до кінця дня ви відчуєте втому і роздратування.

Телець

Гороскоп на 18 серпня попереджає Тельців, що про себе нагадає людина, з якою вони давно не бачилися. Спілкування з нею піде вам на користь.

Близнюки

Зірки радять Близнюкам приділити трохи часу рідним і друзям. Зателефонуйте першими і налагодьте контакт з людиною, яку ви почали втрачати. Доля 18 серпня буде сприяти вам у таких справах.

Рак

Гороскоп на 18 серпня говорить, що в цей день ви будете на висоті. Увага навколишніх вам забезпечена, тому приготуйтеся до неї. Можливі несподівані зустрічі і знайомства.

Лев

Зірки радять Левам 18 серпня не засиджуватися ввечері вдома. Спробуйте знайти можливість вибратися в гості або зайнятися улюбленим хобі поза домом. У такому випадку доля може принести вам цікавий подарунок.

Діва

Діви, на роботі на вас чекають приємні новини. Це може бути пов'язано як з вашою зарплатою, так і з вашим підвищенням. Тому не втрачайте ініціативності і спробуйте здобувати нові знання.

Терези

18 серпня зірки нагадають Терезам: людина, за якою ви сумуєте, теж думає про вас. Вона незабаром з'явиться у вашому житті і переверне її з ніг на голову. Ви будете дуже щасливі.

Скорпіон

Скорпіони, здоров'я потребує грошових вкладень, але економити на ньому не бажано. Слідкуйте 18 серпня за режимом харчування і відмовтеся від алкоголю.

Стрілець

Гороскоп на 18 серпня рекомендує Стрільцям уникати гучних компаній і провести час наодинці з собою. Вам критично необхідний спокій і тиша, щоб розставити пріоритети і визначитися, куди рухати в житті далі. І це стосується не тільки роботи, але й особистого життя.

Козеріг

Зірки радять Козерогам 18 серпня не уникати зустрічей з новими людьми, а також ділових переговорів — є велика ймовірність, що вони позитивно позначаться на вашій кар'єрі.

Водолій

Водоліям 18 серпня варто бути дуже обережними. Уникайте поганих людей і сконцентруйтеся на позитивних думках.

Риби

Гороскоп на 18 серпня радить Рибам ризикувати в якійсь справі по бізнесу. Адже зірки говорять, що ризик буде виправданий і все вийде.

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