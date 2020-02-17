Гороскоп на 18 лютого 2020 року: що чекає Овнів, Близнюків, Терезів та інші знаки Зодіаку

Гороскоп на 18 лютого 2020 року для всіх знаків Зодіаку.

Овнам і Близнюкам астрологи радять присвятити день спілкуванню з друзями, а Ракам і Стрільцям звернути увагу на здоров'я. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на вівторок, 18 лютого.

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Овен

Овнам у вівторок, 18 лютого гороскоп радить згадати про тих друзів і знайомих, з якими давно не спілкувалися. Цей день буде вдалим для спокійних зустрічей і розмов. Уникайте суперечок.

Телець

Гороскоп для Тельців попереджає про можливі труднощі, проте не поспішайте засмучуватися – все відбувається своєю чергою і незабаром ви зрозумієте, для чого вам було дане це випробування.

Близнюки

Близнюки 18 лютого мають звернути увагу на спілкування зі своєю другою половинкою. Вам варто зробити крок назустріч коханій людині і почути її зауваження щодо вас.

Рак

Раки, вам варто подбати про своє здоров'я. Якщо ви довго відкладали візит до лікаря – зараз саме час зробити це.

Лев

Гороскоп на 18 лютого для Левів говорить про те, що цьому знаку Зодіаку варто бути під час суперечок максимально стримувати свої емоції. Інакше конфлікт стане неминучим.

Діва

Діви, вам варто бути менш прискіпливими до людей, які вас оточують. Інакше в потрібний момент вони можуть відмовити вам у життєво необхідій допомозі, а наслідки цього можуть бути плачевними.

Терези

Гороскоп на 18 лютого для Терезів говорить про те, що на цей знак Зодіаку чекає зустріч, яка в майбутньому може перерости в романтичні відносини. Головне – будьте впевнені в собі.

Скорпіон

Скорпіони, на вас може звалитися величезна кількість завдань, проте всі вони виявляться вам по плечу і принесуть прекрасні результати в подальшому.

Стрілець

Стрільцям у вівторок треба проявити довіру до людей, які раніше насторожували. Повірте, вони цього заслуговують, та й вам таке спілкування буде корисним.

Козеріг

Козерогам варто звернути увагу на свій емоційний стан – не варто нервувати на порожньому місці, незабаром вас чекає велика удача.

Водолій

Не бійтеся змін, які останнім часом відбуваються у вашому житті. Слід поставитися до них з готовністю і прийняти все, що вам дарує доля.

Риби

Гороскоп для Риб каже, що цей знак Зодіаку зіткнеться з низкою невдач. Не варто впадати у відчай, просто потрібно проявити твердість і кмітливість.

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