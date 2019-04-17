Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: звідки чекати неприємностей

Гороскоп на завтра, 18 квітня 2019 року, по картах Таро для всіх знаків Зодіаку рекомендує бути максимально обережними, але в той же час спритнішими. Не робіть необачних кроків, тому що вони можуть привести до великих проблем. Але в той же час і не варто зволікати при прийнятті рішень.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по розкладу Таро.

Гороскоп на сьогодні по картах Таро складено на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Рixabay

Всі прогнози Таро читайте за цим посиланням.

ОВЕН – Колесо Фортуни

Удача – вельми грайлива і непостійна леді, яка може дуже різко змінити своє ставлення до вас. В один час вам у всьому щастить, в іншу ж мить починається смуга невдач. Якщо зробите помилку, то ця сама смуга може стартувати прямо сьогодні. Гороскоп на завтра каже, що ви зіткнетеся з імовірними труднощами, які, до слова, виникнуть на тлі вашої самовпевненості. Ви чомусь думаєте, що все в житті має відбуватися так, як ви хочете. Так не буває.

ТЕЛЕЦЬ – Утримання

Незабаром у вашому житті може виникнути буря, а перед нею – традиційне затишшя. Вам буде здаватися, що все в житті проходить повз вас. Але це не так, просто настав такий період, коли все повинно відбуватися своєю чергою. Не квапте події, тихіше їдеш – далі будеш. Незабаром у вас з'явиться багато енергії і сил на звершення нових справ, ось тільки не піддавайтеся власній ліні.

БЛИЗНЮКИ – Четвірка Кубків

Гороскоп на четвер для Близнюків обіцяє якесь розвантаження, можливо, після перетину фінішної прямої по закінченню важкого випробування. Все в ваших руках, пам'ятайте про це. Якщо не будете зволікати з прийняттям рішень – станете улюбленцем всесвіту. Тоді вам усе буде "по плечу".

РАК – Сімка Жезлів

Ракам варто чітко зрозуміти одну річ: іноді для того, щоб знайти бажане, варто докласти величезну кількість зусиль. Ніщо не падає просто "з неба на голову". Іноді за свої інтереси варто боротися, і боротьба може бути важкою. Але вона вам під силу. Також Ракам варто переглянути своє ставлення до оточуючих. Останнім часом ви допускаєте думки, що все проти. Не накручуйте себе.

ЛЕВ – Дев'ятка Денаріїв

Гороскоп на завтра для Левів говорить про надто завищені вимоги, які ви висуваєте в сторону оточення. Причому, часто вимоги бувають безпідставні. Час трошки "охолонути" й усвідомити, що вам ніхто нічого не винен. Все, що ви хочете отримати, треба заслужити. Це дуже проста істина, яка допоможе в майбутньому.

ДІВА – Шістка Мечів

Гороскоп на сьогодні пророкує: четвер буде нелегким, але при цьому він допоможе вам зрозуміти кілька важливих речей. По-перше, ви подивіться іншими очима на людей, які намагаються для вашого ж блага. По-друге, з'явиться можливість переоцінити взаємини з тими, хто приносить у життя негатив. Все це дозволить більш ґрунтовно зайнятися важливими справами і завданнями.

ТЕРЕЗИ – Десятка Денаріїв

Терези можуть потрапити в якусь неприємну халепу через свою легковажність і нещирість. Останнім часом ви особливо непостійні, тому раз по раз стаєте героями конфліктів. Перегляньте свою модель поведінки, інакше від вас відвернуться навіть найближчі.

СКОРПІОН – Сонце

Сонце випало вам неспроста. Ймовірно, вона вкаже вам вірний шлях, слідуючи яким, ви впевнено дійдете до своєї заповітної мети. Перешкоди, звичайно, будуть, але вам під силу їх подолати. Варто зазначити, що представники цього знака вже давно очікують якоїсь подяки за свої старання. Напевно, прийшов той самий момент винагороди.

СТРІЛЕЦЬ – Двійка Мечів

Стрільцям варто звернути увагу на свій стан: і фізичний, і духовний. Ймовірно, вас щось буквально з'їдає зсередини, але самі ви досі не можете розібратися, в чому справа. Відзначимо, таке відбувається не просто так, значить раніше ви десь допустили помилку. Постарайтеся виправити її.

КОЗЕРІГ – Туз Денаріїв

Гороскоп на сьогодні для Козерогів обіцяє їм велике везіння в діловому житті. Ви намагалися-намагалися, багато працювали але якогось "пострілу" не відбувалося. Не впадайте у відчай, ваше від вас не втече. Ви неодмінно отримаєте те, чого заслуговуєте. Напевно, ви часто ловите себе на думці, що час змінити щось навколо себе. Цей момент настав – дерзайте!

ВОДОЛІЙ – Блазень

Водолії звикли до того, що все в житті відбувається так, як вони цього побажають. Але світ не крутиться навколо вас. День стане для вас вельми показовим: ви зрозумієте, що постійно не може бути добре. Життя вимагає змін: зважитеся на якийсь серйозний крок і тоді зрозумієте, наскільки можете перетворити все навколо себе.

РИБИ – Диявол

Він розповідає про брехню і зраду. Чекайте чогось поганого від близької вам людини, яка, насправді, зовсім не та, за кого себе видає. Так, вона може завдати вам відчутного удару, але якщо ви будете готові до цього, зможете відобразити атаку. Коли всі маски будуть скинуті – женіть його геть зі свого життя і ніколи не пошкодуєте про скоєне.

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