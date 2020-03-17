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Гороскоп на 18 березня за картами Таро: що чекає Овнів, Левів і Терези

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Гороскоп на 18 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Тельці й Терези. Рибам же не радять в цей день встрявати в суперечки.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на середу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 18 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Терези

Фото: officechai.com

Овен – Туз жезлів

Овнам 18 березня варто менше базікати, інакше вони можуть видати всі секрети, а потім пошкодувати про це. Ворожіння на Таро говорить про те, що їм слід провести вечір з близькими або наодинці з собою.

Гороскоп на 18 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Терези

Телець – Імператор

Тельцям потрібно присвятити цей день відпочинку, працювати можна тільки над власним духом або тілом. Зараз вдалий час для прощання з поганими звичками, саморозвитку та самовдосконалення.

Гороскоп на 18 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Терези

Близнюки – Дама мечів

Ворожіння на Таро говорить про те, що Близнюкам 18 березня слід бути дуже обережними. Уникайте поганих людей і сконцентруйтеся на позитивних думках.

Гороскоп на 18 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Терези

Рак – Комедіант

Раки, цей день просто створений для дружніх зустрічей, розмов, вечірок. Будьте відкритими, веселими та радісними – це зарядить вас енергією до кінця наступного тижня.

Гороскоп на 18 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Терези

Лев – Паж жезлів

Леви, 18 березня на вашому шляху можуть з'явитися несподівані перешкоди. Сприймайте їх, як хороший урок. Також не варто боятися просити про допомогу. Якщо відчуваєте, що не впевнені в якомусь рішенні, порадьтеся з близькими.

Гороскоп на 18 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Терези

Діва – Колесо Фортуни

18 березня Дівам вдасться спіймати удачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і в фінансових питаннях, і в романтичних справах.

Гороскоп на 18 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Терези

Терези – Світ

Терези, чекайте нових можливостей, які з'являться перед вами 18 березня. Ви легко подолаєте будь-які труднощі. Схоже, що удача повертається до вас разом зі щасливими змінами.

Гороскоп на 18 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Терези

Скорпіон – Двійка кубків

18 березня Скорпіони можуть відчувати себе зневіреними й втомленими від справ. Карти Таро рекомендують їм приймати допомогу інших і видаляти зайві та не термінові плани зі свого розкладу.

Гороскоп на 18 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Терези

Стрілець – Місяць

Стрільці, 18 березня – хороший день, щоб присвятити його собі. Зробіть процедуру, яку давно планували, запишіться на курси, купіть собі щось красиве. Це допоможе вам перезарядитися.

Гороскоп на 18 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Терези

КозерігКолісниця

Козерогам 18 березня варто бути максимально акуратними при оплаті чого-небудь в інтернеті. Не перераховуйте гроші на карту незнайомцям! Можете зіткнутися з шахрайством і втратити більшу суму.

Гороскоп на 18 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Терези

Водолій – Сила

18 березня Водолії будуть змушені проявляти сильні сторони свого характеру. Ворожіння на Таро говорить про те, що їм слід додати до своїх дій ще зосередженості та рішучості – і тоді представники цього знака впораються з викликами.

Гороскоп на 18 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Терези

Риби – Дама денаріїв

18 березня Рибам потрібно намагатися уникати конфліктних ситуацій і не роздувати їх. Не дозволяйте наростати напрузі в сім'ї або на роботі. Якщо у вас виникають непорозуміння – вирішуйте їх відразу.

Гороскоп на 18 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Терези

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Автор
Крістіна Долматова
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