Гороскоп на 18 березня за картами Таро: що чекає Овнів, Левів і Терези

Гороскоп на 18 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Тельці й Терези. Рибам же не радять в цей день встрявати в суперечки.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на середу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Фото: officechai.com

Овен – Туз жезлів

Овнам 18 березня варто менше базікати, інакше вони можуть видати всі секрети, а потім пошкодувати про це. Ворожіння на Таро говорить про те, що їм слід провести вечір з близькими або наодинці з собою.

Телець – Імператор

Тельцям потрібно присвятити цей день відпочинку, працювати можна тільки над власним духом або тілом. Зараз вдалий час для прощання з поганими звичками, саморозвитку та самовдосконалення.

Близнюки – Дама мечів

Ворожіння на Таро говорить про те, що Близнюкам 18 березня слід бути дуже обережними. Уникайте поганих людей і сконцентруйтеся на позитивних думках.

Рак – Комедіант

Раки, цей день просто створений для дружніх зустрічей, розмов, вечірок. Будьте відкритими, веселими та радісними – це зарядить вас енергією до кінця наступного тижня.

Лев – Паж жезлів

Леви, 18 березня на вашому шляху можуть з'явитися несподівані перешкоди. Сприймайте їх, як хороший урок. Також не варто боятися просити про допомогу. Якщо відчуваєте, що не впевнені в якомусь рішенні, порадьтеся з близькими.

Діва – Колесо Фортуни

18 березня Дівам вдасться спіймати удачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і в фінансових питаннях, і в романтичних справах.

Терези – Світ

Терези, чекайте нових можливостей, які з'являться перед вами 18 березня. Ви легко подолаєте будь-які труднощі. Схоже, що удача повертається до вас разом зі щасливими змінами.

Скорпіон – Двійка кубків

18 березня Скорпіони можуть відчувати себе зневіреними й втомленими від справ. Карти Таро рекомендують їм приймати допомогу інших і видаляти зайві та не термінові плани зі свого розкладу.

Стрілець – Місяць

Стрільці, 18 березня – хороший день, щоб присвятити його собі. Зробіть процедуру, яку давно планували, запишіться на курси, купіть собі щось красиве. Це допоможе вам перезарядитися.

Козеріг – Колісниця

Козерогам 18 березня варто бути максимально акуратними при оплаті чого-небудь в інтернеті. Не перераховуйте гроші на карту незнайомцям! Можете зіткнутися з шахрайством і втратити більшу суму.

Водолій – Сила

18 березня Водолії будуть змушені проявляти сильні сторони свого характеру. Ворожіння на Таро говорить про те, що їм слід додати до своїх дій ще зосередженості та рішучості – і тоді представники цього знака впораються з викликами.

Риби – Дама денаріїв

18 березня Рибам потрібно намагатися уникати конфліктних ситуацій і не роздувати їх. Не дозволяйте наростати напрузі в сім'ї або на роботі. Якщо у вас виникають непорозуміння – вирішуйте їх відразу.

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