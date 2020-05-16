Гороскоп на 17 травня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: кому не можна панікувати

Гороскоп на 17 травня 2020 року за картами Таро для всіх знаків Зодіаку говорить про численні зміни, які готує доля вже з наступного тижня. Тому в неділю важливо встигнути закрити всі заплановані справи.

OBOZREVATEL пропонує читачеві розклад Таро "Карта дня", на основі якого складено гороскоп для всіх знаків Зодіаку на неділю.

У розкладі використана колода "Універсальний Ключ" італійського ілюстратора Девіда Корсі.

Рixabay

Овен – Справедливість (Правосуддя)

Неділя для Овнів стане показовим днем: вам доведеться розставляти всі крапки над "i" і вдаватися до численних пояснень у тій чи іншій ситуації. Наразі принципово важливо коректно доносити інформацію оточенню і максимально уникати перебріхувань. Інакше це може негативно вплинути на вашу репутацію. Не виключено, що ви зможете чітко побачити межі добра і зла, брехні і лицемірства, обов'язку і права – у стосунках з оточенням і з самим собою.

Телець – Король Денаріїв

Вам випала по-справжньому грошова карта. День буде пов'язаний з накопиченням матеріальних коштів. Ви станете магнітом для багатства, ваш добробут може істотно зміцнитися, у вас буде приємне відчуття "надійного тилу". І це триватиме ще наступний тиждень. Але при цьому вам також треба розуміти, що все це приходить не просто так – отримуючи щось, потрібно також і йти на жертви. Будьте максимально щедрі.

Близнюки – Вежа

Близнюкам 17 травня карти радять приділити увагу своєму фізичному стану. Найперше прислухайтеся до організму: він повинен дати вам якісь знаки. Зараз як ніколи важливо стежити за здоров'ям – воно є вашою вразливою стороною. Якщо є якісь ознаки захворювань – не зволікайте з походом до лікаря. Менше нервуйтеся і більше відпочивайте.

Рак – Лицар Денаріїв

Раки останнім часом часто нервуються через дрібниці. Іноді стан нервової напруги настільки вас поглинає, що перетворюється на паніку. Вона, зі свого боку, заважає вам аналітично мислити і тверезо сприймати дійсність. Навчіться контролювати свої емоції та займіться медитацією.

Лев – Зірка

Неділя, 17 травня обіцяє бути непростою, але завершиться вона на диво добре. Ви довгий час перебуваєте у темряві – ви розгублені, демотивовані, пригнічені, можливо, вам доводилося стикатися з матеріальними і психологічними труднощами. Нові перспективи вже близько – почекайте ще трохи. Після найтемнішої ночі світанок неймовірно прекрасний.

Діва – Суд

Гороскоп для Дів говорить про настання такого собі переломного моменту, але, швидше за все, це має позитивний характер. Після усвідомлення помилок, після винесення "вироку", нарешті настане момент відплати, але вона виявиться зовсім не такою страшною, як очікувалося. Прощення, милосердя і відродження – девіз цієї карти. Крім того, йтиметься про підбиття підсумків і новий етап у житті.

Терези – Четвірка Денаріїв

Терезам потрібна максимальна концентрація і спокій. Саме зараз важливо діяти злагоджено, керуючи твердою рукою. Що б ви не робили, дійте тільки тоді, коли повністю впевнені в успіху. Не ризикуйте. А також не прикипайте серцем до іншої людини – добром це для вас не скінчиться.

Скорпіон – Десятка Кубків

Цього дня на вас чекає задоволення і радість. Головний символ карти – веселка – є надзвичайно позитивним. Задоволення від плодів своєї праці, від спілкування з близькими, від того, що оточує вас щодня – все це обіцяє Десятка Кубків. Це пік насолоди, тріумф після довгого шляху до мети, який може затьмарити тільки одна річ: егоїзм. Щоб уникнути цього "побічного ефекту", розділіть свою радість з іншими.

Стрілець – Смерть

Гороскоп на 17 травня вказує Стрільцям на те, що настав завершення якогось етапу у вашому житті. Можливо, старі речі і колишні переконання час змінити на щось нове. Карта дає пораду: "поховайте" своє минуле, яке, схоже, не принесло вам щастя, і сміливо вирушайте до нового майбутнього. Також вам належить зробити важливий вибір.

Козеріг – Паж Денаріїв

На вас чекають хороші новини, здебільшого матеріального плану. Вам можуть надійти пропозиції нової роботи, нові ідеї, ви можете провернути вигідну угоду. Можливі грошові надходження – не астрономічні, але все ж таки приємні. Для вас важливо не забувати: щоб досягти успіху в чомусь, необхідно постійно вчитися. Будьте відкриті до нових знань, будьте терплячі, відповідальні і наполегливі в досягненні мети, не забувайте про творчу складову – і все у вас вийде найкращим чином.

Водолій – Імператор

Імператор – символ влади, заступництва і сили. Таро рекомендує вам проявляти ці якості правителя, а також мудрість і справедливість. Імператор також може вказувати або на підвищення по службі, або зміцнення ваших лідерських позицій і положення в суспільстві. Головне – не сумніватися у власних силах і не боятися брати на себе відповідальність. Вас може підвести тільки одне: сп'яніння владою. Не дайте йому зіпсувати вашу справжню велич.

Риби – Сімка Жезлів

Рибам гороскоп говорить про те, що ви зіткнетеся зі стіною нерозуміння. Вам доведеться обстоювати свою точку зору, захищати своє місце під сонцем, а можливо і саме своє існування. Схоже, дні будуть непростими. Але у вас є все для перемоги – впевненість у власних силах, цілеспрямованість, уміння перемагати. Просто не опускайте рук, не впадайте у відчай, адекватно оцінюйте ризики, і удача буде на вашому боці.

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