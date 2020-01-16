Гороскоп на 17 січня: які біди загрожують Левам, Ракам, Дівам і іншим знакам зодіаку

Гороскоп на 17 січня 2020 року для всіх знаків Зодіаку.

Що принесе п'ятницю багатьом знакам Зодіаку і до чого їм слід готуватися? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Гороскоп на 17 січня попереджає Овнів від зайвої активності і суєти в справах. Це не скінчиться нічим хорошим.

Телець

Тельцям 17 січня може бути доведеться піти проти усталених правил і традицій. Нічого страшного, такий хід цілком і повністю виправданий.

Близнюки

Близнюкам в цю п'ятницю краще прислухатися до порад досвідчених друзів і колег. Ймовірно ви потрапите в непросту ситуацію, в якій буде важко зробити правильний вибір.

Рак

Ракам зірки пророкують непередбачені витрати і втрати, які можуть їх сильно засмутити. Втім, не вішайте ніс, адже замість життя може підкинути вам щось новеньке.

Лев

Можливі розбіжності з родичами, особливо важко буде знайти спільну мову з представниками старшого покоління.

Діва

Це не найкращий день для з'ясування відносин. Зверніть увагу на здоров'я дітей і батьків.

Терези

У ваше життя спробують втрутитися дуже неприємні люди, на жаль, захистити себе від їх впливу вдасться не всім.

Скорпіон

Скорпіонам світять досить приємні витрати. Ймовірно ви вибираєте подарунок для кого-то близького або ж просто хочете порадувати себе чимось приємним.

Стрілець

Стрільців чекає не найлегший день, тому слід проявити максимум уважності і передбачливості, якщо ви не хочете потрапити в неприємності 17 січня.

Козеріг

Козерогам в цю п'ятницю краще не довірятися малознайомим людям навіть якщо вони проявляють максимум красномовства і переконливості. Будьте уважні.

Водолій

Дратівливість Водоліїв, яка накопичувалася весь тиждень, в цю п'ятницю може виплеснутися на оточуючих. Краще тримайте себе в руках, оскільки добром це не скінчиться.

Риби

У Риб 17 січня настає хороший час для освоєння нових навичок і відкривається вікно для дуже цікавих можливостей.

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