Гороскоп на 17 серпня 2019: на кого чекає важка субота

Гороскоп на 17 серпня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Овнам і Дівам сьогодні пощастить, але ось деяким іншим знакам Зодіаку краще поберегтися і бути готовими до не найкращого дня в їхньому житті. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів.

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Овен

17 серпня Овнів чекає неймовірно вдалий день.Успіх буде супроводжувати вас навіть в тих сферах, де ви цього ніяк не очікували. Крім того, гороскоп на суботу говорить про високу ймовірність цікавою зустрічі.

Телець

Гороскоп на суботу рекомендує Тельцям більше рухатися, насолоджуючись останніми днями літа. До речі, останнім часом вас мучить якась проблема. Можливо, вже 17 серпня вона вирішиться.

Близнюки

17 серпня Близнюкам захочеться позбутися від тяжкого вантажу у вигляді труднощів і помилок. У суботу для цього дуже підходящий день. До речі, ввечері вам можуть повернути старий борг, про який ви вже й думати забули.

Рак

Зірки попереджають Раків про високий ризик для здоров'я. Можливо справа в якихось накопичених проблемах, а можливо є ймовірність отримання травми.

Втім, це не вирок. Потрібно просто відпочити і все налагодиться.

Лев

17 серпня Левам світить дуже метушливий день. Вам належить вирішити купу справ, а заодно ще й встигнути простежити за порядком на особистому фронті. Втім, за це ви можете отримати нагороду.

Діва

Гороскоп радить Дівам в цю суботу намагатися виходити на перший план, а не відсиджуватися в стороні. Завтра ваш день. Можете очікувати поліпшення сімейних і фінансових справ.

Терези

Терезам світить вельми непроста субота. Можливі труднощі як на особистому, так і на діловому фронтах.

Скорпіон

А ось Скорпіонів 17 серпня чекає дуже вдалий день. Цей день не підходить для боротьби з шкідливими звичками, але зате прекрасний для творчої діяльності - натхнення буде з вами.

Стрілець

У суботу вас може чекати доленосний день! Ви зміните принципам, зважитеся на зміни в особистому житті і взагалі захочете поміняти все!

Козеріг

Цілком можливо, що ви маєте намір піти новим шляхом. Якщо хочете змінитися, необхідно зробити перший крок. Проявіть сміливість в любовних питаннях і будьте більш спонтанними, коли справа доходить до того, щоб ділитися своїми почуттями.

Водолій

Гороскоп на 17 серпня говорить, що в першій половині дня Водолії можуть отримати новину, яка їх не дуже порадує. Не намагайтеся нікого обманювати в суботу, оскільки це обов'язково спливе.

Риби

17 серпня зірки рекомендують вам поговорити з близькою людиною. Схоже, що на вас за щось зляться. Також зірки радять вам приділити в суботу більше часу собі - ви це заслужили.

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