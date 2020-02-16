Гороскоп на 17 лютого: що чекає Левів, Раків, Дів та інші знаки зодіаку

Гороскоп на 17 лютого 2020 року для всіх знаків Зодіаку.

Понеділок стане насиченим на події днем для всіх знаків Зодіаку. Левам слід ретельно попрацювати, Дівам - відпочити, а ось Тельцям поговорити з близьким другом. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Овни, не думайте про те, що вам слід в найкоротші терміни вирішити всі свої справи. Скоро вас чекає несподівана зустріч, яка може стати для вас вирішальною.

Телець

Гороскоп на 17 лютого говорить Тельцям про те, що вам слід поговорити з близьким другом, оскільки йому не вистачає вашої підтримки. Також, спробуйте не вступати в конфлікти в цей день.

Близнюки

Близнюки. прийшов час відпочивати і насолоджуватися життям. Сплануйте подорож і дайте собі можливість розслабитися. Крім того, в цей день вас може очікувати приємний сюрприз.

Рак

Зірки говорять, що у Раків 17 лютого день буде складним і можливо, вам доведеться довго і старанно попрацювати. Спробуйте спланувати всі справи так, щоб ви все встигли.

Лев

17 лютого біля Левів буде дуже багато роботи. Вам належить в короткі терміни вирішити безліч завдань. Не бійтеся проявляти ініціативу.

Діва

Гороскоп на 17 лютого рекомендує Дівам дати собі можливість відпочити. Проведіть день за читанням або погуляйте з друзями.

Терези

Терези, не бійтеся експериментувати із зовнішністю в цей день. Вам належить зважитися на відчайдушний крок і поговорити з людиною, яку ви намагалися уникати.

Скорпіон

Скорпіонам 17 лютого не варто займатися серйозними справами і вирішувати важливі завдання. Будьте уважні до дрібниць і не намагайтеся все контролювати.

Стрілець

Гороскоп на 17 лютого говорить Стрільцям про те, що прийшов час попрощатися з чимось старим і почати рухатися далі. Не бійтеся змін і сміливо рухайтеся вперед.

Козеріг

Козероги, не думайте про те, що якщо ви спробуєте всіх обдурити то прийдете до успіху. Ваш обман може розкритися і це може негативно вплинути на вас.

Водолій

Зірки радять Водоліям 17 лютого не погоджуватися на несподівані пропозиції. Авантюри не принесуть вам нічого крім розчарування, тому будьте обережні.

Риби

Гординя - ваша найгірша риса. Реагуйте на зауваження спокійно і прислухайтеся до критики в цей день. Крім того, зверніть увагу на свою поведінку.

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