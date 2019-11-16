Гороскоп на 17 листопада 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 17 листопада 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Неділя для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: cosmopolitan.co.za

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Овен

На Овнів 17 листопада може навалитися багато роботи, до якої додасться ще й чимало домашніх справ. Напишіть список і від пункту до пункту виконуйте заплановане. Після цього обов'язково добре відпочиньте і наберіться сил.

Телець

Гороскоп на 17 листопада говорить, що Тельцям слід вкладати гроші в себе. Як в процедури для здоров'я і краси, так і в саморозвиток. Вам це зараз необхідно.

Близнюки

Не приймайте занадто поспішні рішення 17 листопада у романтичній сфері, спочатку подумайте про наслідки. Зорі віщують дуже активний день, тому Близнюкам потрібно зарядитися силами.

Рак

Раки, у вас з'явиться маса ідей з приводу джерел додаткового заробітку. Гороскоп на 17 листопада радить вибрати варіант, який буде максимально комфортним для вас.

Лев

Для Левів день може здатися не з легких, але результат буде коштувати витрачених сил. Якщо особливих робочих справ у вас 17 листопада немає, то займіться самовдосконаленням. Це гарний час для планування відповідальних справ і завдань на майбутнє.

Діва

Дівам 17 листопада пощастить в коханні так, як ніколи. Вони зможуть зустріти людини, в яку не просто закохаються, а й зрозуміють, що перед нею справжній друг.

Терези

Зірки пророкують Терезам, що в першій половині дня у них відбудеться важлива і цікава зустріч, яка згодом вплине на життя. Також у них є високі шанси 17 листопада отримати нові знання, розібратися зі складним питанням.

Скорпіон

Скорпіонам 17 листопада потрібно тримати під контролем свої слова, і перед тим, як що-небудь вимовити вголос, добре подумати. Більшість неприємностей, які можуть статися, будуть пов'язані саме з зайвою балакучістю.

Стрілець

День ідеально підходить для розслаблення і роздумів про істинні цінності. Зірки радять Стрільцям знайти час для близьких і влаштувати спільну вечерю. Або просто зателефонувати найдорожчим, якщо вони не поруч.

Козеріг

Якщо на вас напала хандра, постарайтеся акцентувати увагу на позитивних моментах. І пам'ятайте: ви маєте право впливати на будь-яку ситуацію і можете змінити все, що вам не подобається.

Водолій

17 листопада Водоліям варто присвятити відпочинку. Не обов'язково весь день проводити вдома, краще запросіть друзів на каву і проведіть вечір в їхньому товаристві.

Риби

Риби, якщо ви вже давно планували, але ніяк не могли взятися за активний і здоровий спосіб життя — зараз саме час це зробити. Перегляньте свій раціон харчування 17 листопада і запишіться в тренажерний зал, підіть на прогулянку або заплануйте якусь поїздку.

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