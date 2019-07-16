Гороскоп на 17 липня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 17 липня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: airvent.com.ua

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Овен

Овни, 17 липня у вас з'явиться маса ідей з приводу джерел додаткового заробітку. Зірки радять вибрати варіант, який буде максимально комфортним для вас.

Телець

Тельці, вам варто зараз більше відпочивати, а не працювати. Займіться своїм здоров'ям і поїдьте нарешті до моря.

Близнюки

17 липня Близнюкам варто бути максимально акуратними при оплаті чого-небудь в інтернеті. Не перераховуйте гроші на карту незнайомцям! Можете зіткнутися з шахрайством і втратити велику суму.

Рак

Раки, якщо у вас зараз вільне серце, то на цих вихідних може початися роман! Придивіться до колег по роботі, хтось із них явно до вас небайдужий.

Лев

Леви, на вас 17 липня очікує монотонна робота з документами. Щоб не загрузнути в рутині, не забувайте робити невеликі перерви.

Діва

На Дів 17 липня чекає на рідкість спокійний день. Насолоджуйтесь моментом і присвятіть вільний час самовдосконаленню.

Терези

Терези, відпочиньте 17 липня. Якщо є можливість — відключіть телефон і не сідайте за ноутбук, ви занадто багато часу проводите в гаджетах, забуваючи про реальне життя.

Скорпіон

Гороскоп на 17 липня рекомендує Скорпіонам не довіряти на слово. Ретельно перевіряйте інформацію і краще не один раз, щоб не потрапити в незручне становище.

Стрілець

Стрільцям 17 липня слід нікуди не поспішати. Зробіть каву або чай, подивіться фільм або просто відпочиньте в тиші.

Козеріг

Козероги, людина, з якою у вас зараз стосунки, може виявитися з сюрпризом. Ви можете дізнатися правду, яка вас шокує. Можливо, ця людина має когось на стороні.

Водолій

17 липня Водоліям потрібно зважитися на сміливий вчинок. Зав'язуйте вже зі страхами, які вас гальмують. І якщо хотіли змінити роботу, написати комусь першими або ж стрибнути з парашутом — то вперед! Це не так страшно, як здається.

Риби

Риби, цей день може буквально сипати іскрами. Якщо ви не хочете, щоб із цих іскор розгорівся якийсь гарячий конфлікт, вам краще зайнятися власними справами і тримати свою думку при собі.

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