Гороскоп на 17 квітня за картами Таро: хто може стати жертвою шахраїв

Гороскоп на 17 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Риби й Леви. А ось Ракам у цей день потрібно бути акуратними й зібраними.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на п'ятницю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Імператриця

17 квітня для Овнів буде сприятливим у багатьох сферах. Особливо успіх чекає представників знаку в фінансах. У цей день ризик буде виправданий і позитивно відіб'ється на вашому житті.

Телець – Правосуддя

Тельцям карти рекомендують провести 17 квітня на самоті, адже в цей день поради й слова оточуючих можуть збити вас зі шляху й приведуть до помилки. Крім того, зверніть увагу на свою втому й займіться здоров'ям.

Близнюки – Двійка жезлів

У Близнюків 17 квітня протягом всього дня може безпричинно змінюватися настрій, а також погіршитися самопочуття. Втім, до вечора все нормалізується, а стосунки з близькими порадують гармонією.

Рак – Лицар жезлів

Ракам варто бути уважними й зосередженими. Є ймовірність стати жертвою шахраїв і втратити величезну суму грошей. Тому карти рекомендують провести день в спокійній обстановці – близька людина допоможе вам позбавитися від тривоги.

Лев – Двійка кубків

Завдяки природній чарівності й харизмі Леви опиняться в центрі уваги й зможуть переконати в своїх словах кого-завгодно. 17 квітня вам під силу будуть навіть найскладніші завдання. Керівництво на роботі відзначить ваші старання.

Діва – Паж кубків

У Дів 17 квітня можуть виникнути складності й навіть конфлікти вдома та на роботі. Справи, якими вам доведеться сьогодні займатися, виявляться для вас малоцікавими. Однак увечері на вам чекає несподіваний сюрприз.

Терези – Двійка денарієв

Для здійснення цілей і планів Терезам доведеться докласти чимало зусиль, часу й навіть грошей. Крім того, карти радять своєчасно реагувати на проблеми, які виникнуть протягом дня на роботі, інакше в результаті це може негативно відбитися на вашій кар'єрі.

Скорпіон – Паж денарієв

17 квітня Скорпіони можуть отримати несподівані пропозиції "легких грошей", проте карти радять добре подумати перш, ніж погоджуватися. З близькою людиною можлива серйозна розмова, результат якої буде залежати лише від вас.

Стрілець – Сімка мечів

Стрільців 17 квітня очікують кардинальні зміни в особистому житті. Самотні представники знаку можуть зустріти свою другу половинку, а ті Стрільці, які знаходяться в парі, навпаки, можуть прийняти рішення про завершення стосунків.

Козеріг – Король мечів

Козерогам слід зняти рожеві окуляри й уважно подивитися, хто вас оточує. Можливо, доведеться переглянути своє коло спілкування. Не варто розраховувати на чиюсь допомогу.

Водолій – Палац кубків

Водоліям не варто поспішати з прийняттям рішень, особливо це стосується роботи. Перш, ніж все кинути, добре зважте всі плюси й мінуси ситуації. Також утримайтеся від з'ясування стосунків з колегами.

Риби – Дама мечів

Хороший період для починань. Однак Рибам слід доводити всі розпочаті справи до кінця. Доброзичливість і тактовність допоможе залучити у ваше життя цікавих людей.