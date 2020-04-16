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Гороскоп на 17 квітня за картами Таро: хто може стати жертвою шахраїв

1.3т
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Гороскоп на 17 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Риби й Леви. А ось Ракам у цей день потрібно бути акуратними й зібраними.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на п'ятницю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 17 квітня за картами Таро: хто може стати жертвою шахраїв

liveinternet.ru

Овен – Імператриця

17 квітня для Овнів буде сприятливим у багатьох сферах. Особливо успіх чекає представників знаку в фінансах. У цей день ризик буде виправданий і позитивно відіб'ється на вашому житті.

Гороскоп на 17 квітня за картами Таро: хто може стати жертвою шахраїв

Телець – Правосуддя

Тельцям карти рекомендують провести 17 квітня на самоті, адже в цей день поради й слова оточуючих можуть збити вас зі шляху й приведуть до помилки. Крім того, зверніть увагу на свою втому й займіться здоров'ям.

Гороскоп на 17 квітня за картами Таро: хто може стати жертвою шахраїв

Близнюки – Двійка жезлів

У Близнюків 17 квітня протягом всього дня може безпричинно змінюватися настрій, а також погіршитися самопочуття. Втім, до вечора все нормалізується, а стосунки з близькими порадують гармонією.

Гороскоп на 17 квітня за картами Таро: хто може стати жертвою шахраїв

Рак – Лицар жезлів

Ракам варто бути уважними й зосередженими. Є ймовірність стати жертвою шахраїв і втратити величезну суму грошей. Тому карти рекомендують провести день в спокійній обстановці – близька людина допоможе вам позбавитися від тривоги.

Гороскоп на 17 квітня за картами Таро: хто може стати жертвою шахраїв

Лев – Двійка кубків

Завдяки природній чарівності й харизмі Леви опиняться в центрі уваги й зможуть переконати в своїх словах кого-завгодно. 17 квітня вам під силу будуть навіть найскладніші завдання. Керівництво на роботі відзначить ваші старання.

Гороскоп на 17 квітня за картами Таро: хто може стати жертвою шахраїв

Діва – Паж кубків

У Дів 17 квітня можуть виникнути складності й навіть конфлікти вдома та на роботі. Справи, якими вам доведеться сьогодні займатися, виявляться для вас малоцікавими. Однак увечері на вам чекає несподіваний сюрприз.

Гороскоп на 17 квітня за картами Таро: хто може стати жертвою шахраїв

Терези – Двійка денарієв

Для здійснення цілей і планів Терезам доведеться докласти чимало зусиль, часу й навіть грошей. Крім того, карти радять своєчасно реагувати на проблеми, які виникнуть протягом дня на роботі, інакше в результаті це може негативно відбитися на вашій кар'єрі.

Гороскоп на 17 квітня за картами Таро: хто може стати жертвою шахраїв

Скорпіон – Паж денарієв

17 квітня Скорпіони можуть отримати несподівані пропозиції "легких грошей", проте карти радять добре подумати перш, ніж погоджуватися. З близькою людиною можлива серйозна розмова, результат якої буде залежати лише від вас.

Гороскоп на 17 квітня за картами Таро: хто може стати жертвою шахраїв

Стрілець – Сімка мечів

Стрільців 17 квітня очікують кардинальні зміни в особистому житті. Самотні представники знаку можуть зустріти свою другу половинку, а ті Стрільці, які знаходяться в парі, навпаки, можуть прийняти рішення про завершення стосунків.

Гороскоп на 17 квітня за картами Таро: хто може стати жертвою шахраїв

Козеріг – Король мечів

Козерогам слід зняти рожеві окуляри й уважно подивитися, хто вас оточує. Можливо, доведеться переглянути своє коло спілкування. Не варто розраховувати на чиюсь допомогу.

Гороскоп на 17 квітня за картами Таро: хто може стати жертвою шахраїв

Водолій – Палац кубків

Водоліям не варто поспішати з прийняттям рішень, особливо це стосується роботи. Перш, ніж все кинути, добре зважте всі плюси й мінуси ситуації. Також утримайтеся від з'ясування стосунків з колегами.

Гороскоп на 17 квітня за картами Таро: хто може стати жертвою шахраїв

Риби – Дама мечів

Хороший період для починань. Однак Рибам слід доводити всі розпочаті справи до кінця. Доброзичливість і тактовність допоможе залучити у ваше життя цікавих людей.

Гороскоп на 17 квітня за картами Таро: хто може стати жертвою шахраїв

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Автор
Анна Міхно
Тема
Астрологічний прогноз
Теги
ворожіння гороскоп 2020 Таро
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