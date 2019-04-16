Гороскоп на 17 квітня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: як прийняти правильне рішення

Гороскоп на завтра, 17 квітня 2019 року за картами Таро прогнозує для всіх знаків Зодіаку досить незвичайний день. Готуйтеся до того, що може статися подія, яка абсолютно не вписується в рамки звичного для вас існування. Однак несподівані зміни натомість можуть принести, крім тимчасового дискомфорту, ще й масу корисного. Не вішайте носа!

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам детальніше вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро.

Гороскоп на сьогодні за картами Таро складено на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Рixabay

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ОВЕН — Закохані

Гороскоп на завтра пророкує Овнам повну "зміну декорацій", але це дозволить вам поглянути зовсім по-новому на те, що відбувається навколо. Ймовірно, у ваше життя прийшли істотні зміни, які можутьдещо вибити вас зі звичного ритму, однак варто оцінити це як шанс, наданий долею. Постарайтеся більше часу провести з близькими.

ТЕЛЕЦЬ — Сила

Представникам цього знака гороскоп на середу пророкує раптовий поворот подій. Якщо ви раніше щось розпланували чітко, крок за кроком, то знайте, що в підсумку все може обернутися зовсім інакше. Але не слід впадати у відчай, будь-які несподіванки роблять наше життя цікавішим та яскравішим.

БЛИЗНЮКИ — Імператор

Близнюкам час подбати про власне внутрішній стан. Ймовірно, раніше у вас був досить важкий період і зараз ви починаєте активно рухатися в бік гармонії та спокою. Зберегти баланс часто буває нелегко, але у вас вийде, якщо ви навчитеся правильно розмежовувати всі сфери життєдіяльності і кожній з них приділяти належну увагу.

РАК — Утримання

Гороскоп на сьогодні для Раків говорить про те, що настав час відпускати старі образи. Більше того, значна частина з них спровокована або придумана вами ж самими. Не варто зациклюватися на власному "я", адже краще не вирішувати вже наявні конфлікти, а запобігати їхній появі.

ЛЕВ — Дама Жезлів

Леви нарешті можуть розслабитися і перевести дух. Настав той час, коли вам треба припинити гнатися за примарними цілями і будувати стіни навколо себе, намагаючись захиститися від неіснуючих загроз. Насправді все в житті набагато простіше. Ви отримуєте те, на що самі заслуговуєте, і з вами поводяться таким чином, як і ви чините з оточенням.

ДІВА — Паж Кубків

Гороскоп для Дів на завтра говорить про необхідність скласти подяку тим, хто раніше надав вам дуже корисну послугу. Будь-які намагання мають бути винагороджені, інакше потім наступні прохання можуть бути перетяті чіткою відмовою. Просто скажіть "спасибі" оточенню за допомогу, і якщо настане важка мить — вони неодмінно допоможуть вам ще раз. І навіть не один.

ТЕРЕЗИ — Король Жезлів

Король Жезлів, що випав вам в розкладі на середу, свідчить про те, що час почати трохи простіше ставитися до речей, які вас наразі можуть дратувати. Не всі має відбуватися так, як ви цього захотіли, але повірте, доля на вашому боці і будь-які випадковості націлені на те, щоби спростити вам існування.

СКОРПІОН — Двійка Денаріїв

Нещодавно Скорпіони відчували якесь внутрішнє нездужання і порожнечу. Здавалося, що сил для подальшого руху не лишилося зовсім. Але ось гороскоп на завтра говорить про те, що у вашому житті не все так погано. Напевно, ви просто розучилися чекати. Всі ваші заслуги будуть обов'язково і гідно винагороджені, наберіться терпіння і просто радійте життю.

СТРІЛЕЦЬ — Туз Денаріїв

Гороскоп на сьогодні пророкує Стрільцям надходження цікавої пропозиції, яка може дещо вас здивувати, однак, незважаючи на нестандартність, не поспішайте відмовлятися. Існує величезна ймовірність того, що погодившись на найнесподіваніше прохання, ви відкриєте для себе двері в нове, успішне майбутнє.

КОЗОРІГ — Сімка Мечів

Гороскоп на середу обіцяє Козорогам успішний початок вигідної справи. Раніше ви сумнівалися, чи варто починати рухатися по якомусь напрямку, довго все обмірковували і нарешті настав час діяти. У вас неодмінно все вийде, особливо якщо плани і наміри стосуватимуться фінансової сфери життя. Тільки вперед!

ВОДОЛІЙ — Десятка Мечів

Гороскоп на завтра готує Водоліїв до тимчасових труднощів. Вони принесуть вам малоприємні емоції, однак при цьому зможуть загартувати від серйозніших негараздів. Якщо ви з гордістю перенесете все, що впаде на вашу голову — радійте, далі вам нічого не страшно.

РИБИ — Туз Жезлів

Риби потребують зміни, які зможуть принести в життя нові фарби. Подумайте над тим, що вам заважає і чого варто було б позбутися. Це може бути ненависна робота, стосунки, що стали тягарем або неприємне спілкування. Рубайте всі канати, коли, якщо не зараз? Інакше можете приректи себе на нудне і безперспективне існування.

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