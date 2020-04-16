Гороскоп на 17 квітня: час підвищення репутації для Овнів, Дів і Раків

Гороскоп на 17 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на п'ятницю.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Це сприятливий день для сімейних, творчих або романтичних комунікацій. Сьогодні ви можете спілкуватися з особливою теплотою, турботою і розумінням. Також це вдалий час для пошуку компромісів, досягнення угод і прояснення своїх почуттів. Можливо, в розмовах з партнером з'явиться особлива грайливість і кокетство.

Овен

Це гарний час для спілкування, співпраці, представлення ідей і підвищення репутації. Особистий внесок у робочі справи виявиться особливо цінним. Крім того, очікуються багатообіцяючі новини, які мотивуватимуть вас йти до своїх цілей.

Телець

Це сприятливий день для спілкування, задоволення емоційних потреб і використання інтуїції у розв'язанні практичних питань. Сьогодні можуть з'явитися цікаві ідеї про те, як поліпшити свій фінансовий стан, працюючи з дому.

Близнюки

Це видатний день для просування творчих цілей і амбіцій, а також для обміну ідеями, особистими думками, почуттями і спогадами. Крім того, хтось із друзів або родичів може стати джерелом корисної інформації.

Рак

Цього дня ви можете відчути підтримку з боку друзів, завдяки чому вдасться поліпшити свої перспективи і репутацію. Сьогоднішня енергія сприятлива для того, щоб активно спілкуватися, ділитися ідеями і з розумінням ставитися до будь-яких ситуацій.

Лев

Сьогодні вдасться відчути особливу підтримку людей, які розуміють вашу точку зору. В цілому це вдалий час для спілкування, а також для обміну ідеями та переконаннями. День заохочує самовираження, соціальну впевненість і поліпшення стосунків.

Діва

Сьогодні ви зможете помітити, що знайти потрібну інформацію буде набагато легше, ніж зазвичай. Це прекрасний час для підвищення репутації, обговорення планів або довгострокових цілей, а також для вивчення речей, які допоможуть в роботі.

Терези

Це дивовижний день для творчого і романтичного самовираження. Проте ваші гарні комунікативні навички можуть позитивно позначитися і в інших сферах життя. Енергія сприятлива для співпраці, приємного спілкування і обміну ідеями.

Скорпіон

Сьогодні ви будете схильні обдумувати і аналізувати свої почуття і стосунки. Візьміть на себе ініціативу по будь-яким сімейним питанням та докладіть зусиль, щоб розв'язати якусь проблему. Крім того, проявляйте творчий підхід до виконання завдань.

Стрілець

Це сприятливий час для спілкування і обміну ідеями. Сьогодні особливо важливо приділити увагу розмовам, які допоможуть прояснити почуття і дійти згоди в тому чи іншому питанні. Думки про кохання, дітей або творчість можуть бути приємними і корисними.

Козеріг

Сьогодні ви виявите, що йти на компроміс набагато простіше, ніж зазвичай. Цілі, пов'язані з сім'єю і особистим життям, будуть в центрі уваги. Найімовірніше, з'являться перспективні ідеї про те, як заощадити або заробити більше грошей.

Водолій

Це гарний час для спілкування з родичами або людьми, на яких завжди можна покластися. Почніть висловлювати свої почуття і ідеї так, щоб інші їх більше цінували. День ідеально підходить для розв'язання сімейних чи любовних проблем.

Риби

Це прекрасний час для того, щоб спілкуватися і висловлювати свої почуття. Домашні та сімейні справи можуть бути досить легкими і спокійними. Також очікуються гарні новини, пов'язані з фінансами і придбанням важливих речей.