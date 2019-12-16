Гороскоп на 17 грудня: що чекає Львів, Раков, Дів і інші знаки зодіаку

Гороскоп на 17 грудня 2019 року для всіх знаків Зодіака.Кому в цей день належить розгрібати життєві завали, а кому краще остерігатися шахраїв? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: stocksnap.io

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Овен

Для багатьох Овнів 17 грудня стане днем остаточного прийняття рішень. Ймовірно ви довго над чимось міркували, але не могли зважитися зробити останній крок. Саме завтра варто рішення, оскільки саме в цей день зірки прихильні рішучим.

Телець

Життя завдала Тельцям несподіваний удар. Однак не впадайте у відчай - це не кінець вашого шляху, таким чином доля натякає вам що прийшла пора змін і ви зможете вийти на новий рівень.

Близнюки

У Близнюків 17 грудня пройде під знаком сім'ї, любові і особистих відносин. Також можливо перед вами відкриються несподівані кар'єрні перспективи.

Рак

У Раків хороший день для того, щоб починати вирішувати питання, які б стосувалися їх комерційної діяльності. Ймовірно, ви зможете отримати непоганий прибуток, якщо приймете правильне рішення в потрібний момент.

Лев

Леви 17 грудня буде схильні до ностальгії і спогадів. Можливо ви зустрінете когось, хто сколихне в вас почуття, які здавалося б давно охололи.

Діва

Навколо Дев в цей день можуть роїтися шахраї. Краще проявіть пильність і будьте подвійно обережні з тим, кому ви довіряєте 17 грудня. Великий ризик бути обманутими.

Терези

У Терезів може виникнути гостре бажання піти в творчість. Якщо вам захочеться дістати давно занедбаний мольберт або ви згадали, як намагалися щось ліпити, то чи не противитися цьому бажанню. Вам буде на користь.

Скорпіон

Скорпіони багато працювали останнім часом, але зате зараз у вас настав повний штиль і щастя. Ви пожали плоди заробленого вами і вже будуєте нові плани. У вас все вийде, навіть не сумнівайтеся. Ви ж Скорпіон!

Стрілець

Будьте готові до того, що вас будуть зустрічати і оцінювати по одягу, так що постарайтеся виглядати на всі сто.

Козеріг

Проявіть витримку і терпіння, не квапте події цього дня. В цьому випадку ви будете винагороджені.

Водолій

Вас чекають приємні зміни в любовній сфері. А ось своє роздратування постарайтеся не зривати на оточуючих.

Риби

Рибам в цей день краще не сподіватися на інших, покладайтеся тільки на себе і тоді ви зможете досягти успіху.

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