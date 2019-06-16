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Гороскоп на 17 червня 2019: кого чекають неприємності

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Гороскоп на 17 червня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Один із знаків Зодіаку потрапить в ситуацію, з якої буде не так вже просто виплутатися. Народженим ж під іншим знаком світить дуже цікава можливість, від якої краще не відмовлятися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів.

Гороскоп на 17 червня 2019: кого чекають неприємності

Pexels.com

Овен

Овнів на цьому тижні чекає багато перешкод і сюрпризів, які будуть не завжди приємні. Можливо, хтось затаїв на вас образу або таємно заздрить? Краще придивіться до свого оточення.

Телець

У понеділок, 17 червня, гороскоп обіцяє Тельцям дуже енергійний день, повний творчих звершень і привабливих перспектив. Ваша енергія битиме фонтаном, а все задумане реалізується.

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Близнюки

Понеділок обіцяють бути досить непростим днем. Якщо ви завтра працюєте, то краще будьте обережніше зі словами - необережно кинуте слово може зіпсувати ваші стосунки з колегами. Що ж стосується особистого життя, то тут буде повний штиль і спокій.

Рак

Гороскоп на завтра каже, що 17 червня - ваш день. У понеділок вам точно не загрожує самотність. Найімовірніше, ви проведете день в колі сім'ї або ж гарненько погуляєте з друзями.

Лев

Гороскоп на 17 червня рекомендує Левам лінуватися. У вас був важкий відрізок в житті, а зовсім скоро вас чекають ще більш насичені подіями дні. Так що понеділок відмінний шанс виспатися і набратися сил.

Діва

У Дів почалася світла смуга в житті. Беріть від цього періоду максимум приємних емоцій. Адже все коли-небудь закінчується.

Терези

Завтра ви нарешті знайдете те почуття гармонії, до якого так довго прагнули. Бережіть його, адже воно безцінне.

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Скорпіон

Гороскоп на понеділок каже, що 17 червня у Скорпіонів буде вельми вдалий день. Можливо, ви виграєте в карти або знайдете виграшний лотерейний квиток. Щось хороше обов'язково трапиться.

Стрілець

Завтра особисте життя Стрільців може опинитися під загрозою, і все через їх зарозумілість і запальний характер

Козеріг

Козерогам гороскоп на 17 червня обіцяє відмінний день, душевне міротворенія і повний спокій. Можливо, ви вирішите піти в ченці?

Водолій

У понеділок настає смуга змін. Зірки пророкують вам початок заплутаного періоду, який може як піднести вас високо, так і гепнути об саму землю.

Риби

Завтра у Риб дуже ймовірна зустріч зі старим другом, якого ви не бачили дуже довго. Нарешті ви зможете розслабитися і гарненько поговорити. А ще у вас буде дуже цікава розмова, яка обіцяє вам привабливі перспективи.

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