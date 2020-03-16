Гороскоп на 17 березня за картами Таро: що чекає Козерогів, Раків і Дів

Гороскоп на 17 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Раки й Козероги. А ось Скорпіонам в цей день карти радять бути уважними з фінансами.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на вівторок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Маг

Для Овнів 17 березня – гарний день для звернень з проханням до начальства. Карти обіцяють вдалий результат. Також представникам Знака в цей день рекомендується бути, як ніколи, наполегливими і відстоювати свої ідеї.

Телець – Колесо Фортуни

У Тельців настає вдалий період для налагодження особистого життя. Одиноким представникам Знака карти обіцяють доленосну зустріч, а у тих, хто знаходиться в парі, можливі зміни в кращу сторону зі своєю другою половинкою. Також Тельцям слід приділити увагу здоров'ю.

Близнюки – Двійка жезлів

У Близнюків 17 березня може бути пригнічений настрій та особливо гостро відчуватися втома. Карти рекомендують влаштувати собі перепочинок – і незабаром ви зможете з легкістю надолужити згаяне.

Рак – Двійка кубків

17 березня Ракам варто розраховувати лише на власні сили й не чекати допомоги від близьких. Запасіться терпінням і залиште емоції осторонь – лише "тверезий розум" допоможе вирішити проблеми.

Лев – Десятка кубків

Львав карти рекомендують ні в якому разі не кидати розпочату справу – незабаром всі зусилля будуть винагороджені. У другій половині дня можлива зустріч з людиною з минулого, яка зіграє важливу роль у вашому житті.

Діва – Король мечів

Діва, сьогодні ваш день! Сміливо плануйте важливі справи – фортуна буде на вашому боці. У відносинах з близькими також наступила повна гармонія.

Терези – Імператриця

Карти рекомендують Терезам уникати конфліктних ситуацій, адже 17 березня швидше за все в суперечці фортуна буде не на вашому боці. Також поставтеся уважніше до близьких, не варто висловлювати претензії, інакше дрібний конфлікт може перерости у велику сварку.

Скорпіон – Колісниця

Скорпіонам карти рекомендують 17 березня ретельно планувати свої витрати, інакше можливі великі фінансові втрати. Приділіть увагу творчості – хороший період для розкриття вашого потенціалу.

Стрілець – Вісімка жезлів

Стрільці можуть сміливо слідувати своїй інтуїції – карти говорять, що вона виведе вас на правильний шлях. Однак варто стримувати свої емоції, інакше можна зіпсувати відносини з колегами або друзями.

Козеріг – Дама жезлів

17 березня Козерогам слід уникати сумнівних угод і не погоджуватися на пропозиції малознайомих людей, адже високий ризик стати жертвою шахраїв. Карти радять приділити час фізичним навантаженням.

Водолій – Трійка кубків

17 березня – сприятливий день, щоб розпочати нові справи. Також корисно буде приділити час дому і домашнім справам. Крім того, карти рекомендують переглянути свої контакти – можливо, хтось вже давно перестав бути вам другом?

Риби – Дев'ятка кубків

Для Риб 17 березня – день кардинальних змін і підведення підсумків. Подумайте, від чого ви вже давно хотіли позбутися, але ніяк не наважувалися. Саме час намітити цілі на майбутнє!

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