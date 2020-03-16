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Гороскоп на 17 березня за картами Таро: що чекає Козерогів, Раків і Дів

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Гороскоп на 17 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Раки й Козероги. А ось Скорпіонам в цей день карти радять бути уважними з фінансами.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на вівторок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 17 березня за картами Таро: що чекає Козерогів і Дів

goodfon.ru

ОвенМаг

Для Овнів 17 березня – гарний день для звернень з проханням до начальства. Карти обіцяють вдалий результат. Також представникам Знака в цей день рекомендується бути, як ніколи, наполегливими і відстоювати свої ідеї.

Гороскоп на 17 березня за картами Таро: що чекає Козерогів і Дів

Телець – Колесо Фортуни

У Тельців настає вдалий період для налагодження особистого життя. Одиноким представникам Знака карти обіцяють доленосну зустріч, а у тих, хто знаходиться в парі, можливі зміни в кращу сторону зі своєю другою половинкою. Також Тельцям слід приділити увагу здоров'ю.

Гороскоп на 17 березня за картами Таро: що чекає Козерогів і Дів

Близнюки – Двійка жезлів

У Близнюків 17 березня може бути пригнічений настрій та особливо гостро відчуватися втома. Карти рекомендують влаштувати собі перепочинок – і незабаром ви зможете з легкістю надолужити згаяне.

Гороскоп на 17 березня за картами Таро: що чекає Козерогів і Дів

Рак – Двійка кубків

17 березня Ракам варто розраховувати лише на власні сили й не чекати допомоги від близьких. Запасіться терпінням і залиште емоції осторонь – лише "тверезий розум" допоможе вирішити проблеми.

Гороскоп на 17 березня за картами Таро: що чекає Козерогів і Дів

Лев – Десятка кубків

Львав карти рекомендують ні в якому разі не кидати розпочату справу – незабаром всі зусилля будуть винагороджені. У другій половині дня можлива зустріч з людиною з минулого, яка зіграє важливу роль у вашому житті.

Гороскоп на 17 березня за картами Таро: що чекає Козерогів і Дів

Діва – Король мечів

Діва, сьогодні ваш день! Сміливо плануйте важливі справи – фортуна буде на вашому боці. У відносинах з близькими також наступила повна гармонія.

Гороскоп на 17 березня за картами Таро: що чекає Козерогів і Дів

Терези – Імператриця

Карти рекомендують Терезам уникати конфліктних ситуацій, адже 17 березня швидше за все в суперечці фортуна буде не на вашому боці. Також поставтеся уважніше до близьких, не варто висловлювати претензії, інакше дрібний конфлікт може перерости у велику сварку.

Гороскоп на 17 березня за картами Таро: що чекає Козерогів і Дів

Скорпіон – Колісниця

Скорпіонам карти рекомендують 17 березня ретельно планувати свої витрати, інакше можливі великі фінансові втрати. Приділіть увагу творчості – хороший період для розкриття вашого потенціалу.

Гороскоп на 17 березня за картами Таро: що чекає Козерогів і Дів

Стрілець – Вісімка жезлів

Стрільці можуть сміливо слідувати своїй інтуїції – карти говорять, що вона виведе вас на правильний шлях. Однак варто стримувати свої емоції, інакше можна зіпсувати відносини з колегами або друзями.

Гороскоп на 17 березня за картами Таро: що чекає Козерогів і Дів

Козеріг – Дама жезлів

17 березня Козерогам слід уникати сумнівних угод і не погоджуватися на пропозиції малознайомих людей, адже високий ризик стати жертвою шахраїв. Карти радять приділити час фізичним навантаженням.

Гороскоп на 17 березня за картами Таро: що чекає Козерогів і Дів

Водолій – Трійка кубків

17 березня – сприятливий день, щоб розпочати нові справи. Також корисно буде приділити час дому і домашнім справам. Крім того, карти рекомендують переглянути свої контакти – можливо, хтось вже давно перестав бути вам другом?

Гороскоп на 17 березня за картами Таро: що чекає Козерогів і Дів

Риби – Дев'ятка кубків

Для Риб 17 березня – день кардинальних змін і підведення підсумків. Подумайте, від чого ви вже давно хотіли позбутися, але ніяк не наважувалися. Саме час намітити цілі на майбутнє!

Гороскоп на 17 березня за картами Таро: що чекає Козерогів і Дів

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Автор
Анна Міхно
Тема
Астрологічний прогноз
Теги
гороскоп 2020 ворожіння Таро
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