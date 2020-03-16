Гороскоп на 17 березня: час зібратись та довести розпочате до кінця

Гороскоп на 17 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астролог Вероніка Старс ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на вівторок.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знаку Зодіаку.

"Астрологічні енергії вівторка налаштовують нас на серйозну, старанну роботу, завершення розпочатого і підведення підсумків. Можете відчути депресивний настрій, зниження життєвого тонусу, пригніченість, нудьга. Направте сили на вирішення нагальних справ, добре аналізувати поточний етап і намітити наступний крок до мети", – рекомендує Вероніка Старс.

Овен

У багатьох з вас перед днем народження сили закінчуються. Побережіть себе, приділіть час на підбиття підсумків минулого особистого року. Ймовірно, сьогодні і завтра на вас звалиться багато справ і обов'язків, за що потрібно брати відповідальність і докладати чимало сил. Доведіть те, що вже почали, до кінця, продовжуйте йти до своєї мети в цей день.

Телець

Сьогодні ви будете залучені в безліч ситуацій і процесів, де знадобляться ваші знання і вміння. Потрудитися все ж доведеться, все це буде відмінною закладкою на найближче майбутнє і зовсім скоро дасть свої результати і досягнення бажаного. День підходить для поїздок, переміщень, спілкування, поширення інформації, великих угод і довгострокових починань.

Близнюки

У багатьох з вас зараз з'являються нові ідеї та цілі для реалізації, однак не варто поспішати, саме час розробити чіткий і послідовний план розвитку. Ви зараз налаштовані рішуче, а в цей день вас будуть хвилювати грошові питання і інвестиції. Зірки рекомендують розподілити свій бюджет і розрахувати фінансову політику на наступні пару тижнів.

Рак

Сьогодні ви налаштовані дуже серйозно. Ц стосується ваших партнерів по шлюбу і бізнесу, а також побутових питань. Не виключено, що діти зажадають вашої уваги і турботи. У багатьох з вас зараз можуть вирішуватися питання з поїздками. У найближчі дні доведеться докласти чимало зусиль і в той же час залишатися на позитиві.

Лев

Незважаючи на розслаблений стан з кінця лютого, найближчими днями ви налаштовані на продуктивну роботу. Слідкуйте за своїм станом здоров'я, зміцнюйте його, сходіть на масаж або на планову перевірку до стоматолога. Беріть відповідальність, використовуйте всі свої ресурси і сили - успіх вам забезпечений.

Діва

Якщо ви в активному пошуку своєї другої половинки - знайомтеся, ідіть на побачення, відкривайте своє серце - до кінця березня вдалий час зав'язати тривалі та надійні стосунки. День обіцяє бути продуктивним, особливо якщо ви працюєте на себе або просто любите свою роботу. Для тих, хто в шлюбі, приділіть увагу своїм близьким і дітям.

Ваги

Будинок, сім'я, рідні та близькі - ось ваш орієнтир на сьогодні і завтра. Займіться рутинної, побутом, приділіть увагу дітям, мамі і тим, з ким живете під одним дахом. Вірогідні нововведення на роботі або ж ви самі можете впровадити в свій бізнес те, над чим так давно працювали. Якщо ввечері захочеться сховатися в мушлю - дозвольте собі це, відпочиньте.

Скорпіон

Ваш знак любить ситуації кризи, прийміть той факт, що ви постійно перебуваєте в процесі трансформації. Якщо зараз щось йде з вашого життя, відпускайте без жалю, а нове впускайте, особливо стосовно джерел доходу і заробітку. День підходить для збору інформації, навчання, ділової комунікації та пересувань по роботі. Ваші партнери по шлюбу можуть підкинути вам новини та ідеї, проїдете з ними час цього вечора.

Стрілець

Якщо ви останні дні в чомусь стартанули, зараз саме час працювати над розвитком, імовірна перша матеріальна і ресурсна віддача. Сьогодні доведеться потрудитися, якщо хочете заробити, важливо бути налаштованим позитивно, не опускати руки, якщо щось буде не виходити. Вірогідні новини з питань дома, нерухомості або місця проживання.

Козеріг

Найближчі два дні ви не відвертитеся від справ і роботи, багато обов'язків може лягти на ваші плечі. Сьогодні займіться собою, своїми планами і проектами, над якими так довго працювали, зберіться і доведіть розпочате до кінця. Зірки рекомендують звернути увагу на своє здоров'я і самопочуття. Ваш внутрішній голос в цей день здатний приймати правильні рішення.

Водолій

Рекомендується зачаїтися в найближчі пару днів. Зверніть увагу на свій внутрішній світ: до чого ви прийшли через місяць з вашого дня народження. Подумайте, до якої мети ви зробили перші кроки, а від якої варто відмовитися. День підсумків, тиші, відпочинку, відвідування місць сили і турботи про стан здоров'я. Можна доводити почате до кінця, всі ініціативи перенесіть на період після 24 березня.

Риби

Ловіть ідеї, продовжуйте розвивати задумки, креатівьте, дійте впевнено в просуванні своїх творчих проектів. День принесе соціальну активність, спілкування по роботі і з однодумцями. Добре навчатися, шукати інформацію, якої бракує, планувати і розподіляти свій час. Улюблені і партнери можуть прийти до вас з новинами і потрібно буде приділити їм свою увагу і турботу.

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