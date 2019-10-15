Гороскоп на 16 жовтня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 16 жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Зірки радять Овнам використовувати час, який зараз є для наведення порядку в справах, будинку або на роботі. Монотонна і скрупульозна робота 16 жовтня буде добре даватися — скористайтеся цим шансом.

Телець

Тельці, 16 жовтня не поспішайте давати обіцянки друзям зустрітися з ними після роботи. Можливо, у вас з'являться невідкладні справи і зустріч доведеться перенести.

Близнюки

Якщо вас зачіпають чужі успіхи — варто задуматися, чи не криється насправді за ними невдоволення власними невдачами. Зірки радять Близнюкам 16 жовтня взятися за себе, замість того, щоб заздрити іншим.

Рак

Раки, 16 жовтня — відмінний день для відпочинку. Сходіть з друзями в кіно, музей або кафе. Одним словом, робіть, що хочете, тільки не сидіть вдома в чотирьох стінах.

Лев

Зірки пророкують, що настрій Левів буде мінливим 16 жовтня. Будьте обережні в словах і вчинках. Можливі непорозуміння і конфлікти з близькими на ґрунті ревнощів.

Діва

Діви, на вас чекає надзвичайно позитивний день, адже ви будете на піку своєї активності! На роботі у вас буде більше, ніж достатньо справ, але ви з усім впораєтеся і досягнете поставленої мети.

Терези

Ймовірно, що на долю Терезів 16 жовтня може випасти поява нових можливостей для кар'єрного зростання. Добре подивіться навколо і будьте уважні, щоб не упустити шанс.

Скорпіон

Гороскоп на 16 жовтня радить Скорпіонам достатньо часу відвести для турботи про своє здоров'я. Подумайте, чи не варто переглянути вам режим дня, харчування та звички. Зірки сприятимуть змінам.

Стрілець

Зірки радять Стрільцям 16 жовтня піти до друзів в гості. Це дозволить вам відволіктися від поганих думок і прийти в себе

Козеріг

Пристрасті в цей день можуть загостритися, а невирішені конфлікти посилитися. Але немає нічого такого, що Козероги не змогли б пережити 16 жовтня, якщо добре постараються.

Водолій

Водолії, 16 жовтня ви будете на висоті. Увага навколишніх вам забезпечена, тому приготуйтеся до неї. Можливі несподівані зустрічі та знайомства.

Риби

Гороскоп на 16 жовтня для Риб радить присвячувати якомога більше часу відпочинку душі й тіла. Не ставте занадто глобальні цілі.

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