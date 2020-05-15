Гороскоп на 16 травня за картами Таро: кого чекає приємне знайомство

Анна Міхно Гороскоп 17:00, 15.05.2020

Гороскоп на 16 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Раки й Терези. А ось Овнам у цей день потрібно бути обережними з грошима.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на п'ятницю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Овен – Сімка денарієв

Овнам 16 травня треба бути готовими до будь-яких несподіванок, адже ваші плани можуть бути порушені через непередбачені обставини. Карти радять не робити необдуманих покупок – можете позбутися великої суми грошей.

Телець – Дама кубків

Тельцям сьогодні точно нудьгувати не доведеться. А, щоб день пройшов у хорошій атмосфері, тримайтеся подалі від конфліктів. Будьте готові до несподіванок і змін настрою.

Близнюки – Шістка кубків

У Близнюків 16 травня можлива приємна зустріч і нові знайомства, в тому числі романтичні. Карти радять ретельно зважувати всі свої рішення. Хороший день для планування майбутнього.

Рак – Трійка кубків

Раки 16 травня можуть сміливо робити великі покупки: фінансова удача буде цього дня на вашому боці. Також час підходить для спілкування й початку романтичних стосунків.

Лев – Дама жезлів

Леви 16 травня будуть відчувати гостре бажання вирішити всі проблеми й справи, які вже давно не дають вам спокою. Карти підтримують таке рішення: день дійсно підходить для того, щоб довести все розпочате до кінця. Можливо, доведеться приймати не найприємніші рішення.

Діви – Місяць

У Дів є ризик травмуватися, особливо слід акуратно поводитися з побутовою технікою. Карти радять присвятити день відпочинку.

Терези – Утримання

Терезам карти рекомендують прислухатися до порад оточуючих, і не вступати в суперечки. Контролюйте свої емоції. Вірогідне отримання вигідних пропозицій, які дозволять вирішити фінансові проблеми.

Скорпіон – Колесо Фортуни

Скорпіонів чекає відносно спокійний день. Спробуйте набратися сил – вони вам знадобляться вже найближчим часом. Можливі несподівані розбіжності з партнером.

Стрілець – Дев'ятка кубків

У Стрільців можливі сварки з близькими через власні помилки. Також представники знака можуть зіткнутися з проблемами через інтриги ворогів. Намагайтеся реагувати на все спокійно.

Козеріг – Двійка денарієв

Козерогам 16 травня слід проявити максимум дружелюбності й терпіння, щоб уникнути неприємностей. Намагайтеся більше слухати, ніж говорити. Також сьогодні ви можете зіткнутися з великими витратами.

Водолій – Туз мечів

Водоліям потрібно уникати непотрібних контактів. У стосунках з коханою людиною вдасться досягти гармонії та взаєморозуміння. Можливо, прийшов момент, щоб вивести ваші стосунки на новий рівень.

Риби – Паж мечів

Рибам слід навчитися правильно використовувати свою енергію: ви занадто багато часу присвячуєте порожнім справам. Також представників знака чекають романтичні зустрічі та приємні переживання. Можливо, вам надійде приваблива пропозиція, яку потрібно добре обміркувати.

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