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Гороскоп на 16 травня за картами Таро: кого чекає приємне знайомство

10.3т
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Гороскоп на 16 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Раки й Терези. А ось Овнам у цей день потрібно бути обережними з грошима.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на п'ятницю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 16 травня за картами Таро: кого чекає приємне знайомство

Овен – Сімка денарієв

Овнам 16 травня треба бути готовими до будь-яких несподіванок, адже ваші плани можуть бути порушені через непередбачені обставини. Карти радять не робити необдуманих покупок – можете позбутися великої суми грошей.

Гороскоп на 16 травня за картами Таро: кого чекає приємне знайомство

Телець – Дама кубків

Тельцям сьогодні точно нудьгувати не доведеться. А, щоб день пройшов у хорошій атмосфері, тримайтеся подалі від конфліктів. Будьте готові до несподіванок і змін настрою.

Гороскоп на 16 травня за картами Таро: кого чекає приємне знайомство

Близнюки – Шістка кубків

У Близнюків 16 травня можлива приємна зустріч і нові знайомства, в тому числі романтичні. Карти радять ретельно зважувати всі свої рішення. Хороший день для планування майбутнього.

Гороскоп на 16 травня за картами Таро: кого чекає приємне знайомство

Рак – Трійка кубків

Раки 16 травня можуть сміливо робити великі покупки: фінансова удача буде цього дня на вашому боці. Також час підходить для спілкування й початку романтичних стосунків.

Гороскоп на 16 травня за картами Таро: кого чекає приємне знайомство

Лев – Дама жезлів

Леви 16 травня будуть відчувати гостре бажання вирішити всі проблеми й справи, які вже давно не дають вам спокою. Карти підтримують таке рішення: день дійсно підходить для того, щоб довести все розпочате до кінця. Можливо, доведеться приймати не найприємніші рішення.

Гороскоп на 16 травня за картами Таро: кого чекає приємне знайомство

Діви – Місяць

У Дів є ризик травмуватися, особливо слід акуратно поводитися з побутовою технікою. Карти радять присвятити день відпочинку.

Гороскоп на 16 травня за картами Таро: кого чекає приємне знайомство

Терези – Утримання

Терезам карти рекомендують прислухатися до порад оточуючих, і не вступати в суперечки. Контролюйте свої емоції. Вірогідне отримання вигідних пропозицій, які дозволять вирішити фінансові проблеми.

Гороскоп на 16 травня за картами Таро: кого чекає приємне знайомство

Скорпіон – Колесо Фортуни

Скорпіонів чекає відносно спокійний день. Спробуйте набратися сил – вони вам знадобляться вже найближчим часом. Можливі несподівані розбіжності з партнером.

Гороскоп на 16 травня за картами Таро: кого чекає приємне знайомство

Стрілець – Дев'ятка кубків

У Стрільців можливі сварки з близькими через власні помилки. Також представники знака можуть зіткнутися з проблемами через інтриги ворогів. Намагайтеся реагувати на все спокійно.

Гороскоп на 16 травня за картами Таро: кого чекає приємне знайомство

Козеріг – Двійка денарієв

Козерогам 16 травня слід проявити максимум дружелюбності й терпіння, щоб уникнути неприємностей. Намагайтеся більше слухати, ніж говорити. Також сьогодні ви можете зіткнутися з великими витратами.

Гороскоп на 16 травня за картами Таро: кого чекає приємне знайомство

Водолій – Туз мечів

Водоліям потрібно уникати непотрібних контактів. У стосунках з коханою людиною вдасться досягти гармонії та взаєморозуміння. Можливо, прийшов момент, щоб вивести ваші стосунки на новий рівень.

Гороскоп на 16 травня за картами Таро: кого чекає приємне знайомство

Риби – Паж мечів

Рибам слід навчитися правильно використовувати свою енергію: ви занадто багато часу присвячуєте порожнім справам. Також представників знака чекають романтичні зустрічі та приємні переживання. Можливо, вам надійде приваблива пропозиція, яку потрібно добре обміркувати.

Гороскоп на 16 травня за картами Таро: кого чекає приємне знайомство

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Автор
Анна Міхно
Тема
Астрологічний прогноз
Теги
Таро ворожіння гороскоп 2020
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