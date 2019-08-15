Гороскоп на 16 серпня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності

Гороскоп на 16 серпня для всіх знаків Зодіаку. Карти Таро пророкують багатьом знакам насичений на пригоди день. Так, Овнам і Левам слід розслабитися, а ось Дівам добре попрацювати і відпочити з друзями.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Туз денаріїв

Вам слід ловити удачу – вона може випасти вам де завгодно. Вибирайте те, що може стати в нагоді при здійсненні довгострокових планів, особливо в галузі праці та капіталовкладень. Ви можете закласти фундамент свого нового довгострокового проєкту, про що ви мріяли так довго.

ТЕЛЕЦЬ - Вісімка мечів

Вам слід відмовитися від розваг і тугіше затягнути пояс. Можливо, ви натрапите на заборону, відчуєте почуття скутості, або зустрінетесь з якимись іншими обмеженнями. Візьміть себе в руки – і додайте темпу.

БЛИЗНЮКИ - Лицар кубків

Лицарі – це дія. Лицар Чаш рекомендує вам взяти почуття в свої руки. У відносинах ми всі дуже часто виявляємо, що ми паралізовані, нерішучі, не здатні відповісти. Нирніть на саму глибину і дістаньте до дна ваших емоцій і почуттів.

РАК - Дама жезлів

Ви впевнені в своїх силах, ви точно знаєте, чого хочете, і готові, якщо треба, взяти на себе найважчу частину роботи. У цей день ви готові зробити вирішальний крок. Так ви зможете захопити за собою інших, яким потрібні ваші оптимізм, підтримка і мудре керівництво.

ЛЕВ - Четвірка жезлів

Не бійтеся самовиражатися і того, що вас за це "покарають". Сміливо зробіть перший крок у відносинах. Ви переконаєтеся, що вам раді. Вітайте цей день, відкиньте сумні думки і подаруйте собі букет квітів. Якщо ви вже давно відкладали якийсь неприємний обов'язок, наприклад, важку телефонну розмову, – це найсприятливіший день для таких справ.

ДІВА - Десятка денаріїв

Ви можете насолоджуватися повнотою життя. Плоди дозріли і чекають лише, щоб ви прийшли і зібрали їх. Постарайтеся усвідомити ті можливості, які надає вам повсякденне життя. Якщо ви мали намір укласти угоду або зробити прибуткову операцію, то це для цього найкращий день.

ТЕРЕЗИ - Дама мечів

Якщо ви до цього дня відчували себе обмеженим або залежним від кого то чи чогось, то тепер у вас є шанс ухвалити правильне рішення і звільнитися. Але дивіться, щоб це прагнення до незалежності не вилилося у війну проти всіх і вся, яка може завести вас дуже далеко.

СКОРПІОН - Вісімка денаріїв

Вам належить взятися за щось нове. Може бути, це буде навчання або нове завдання по роботі, а може і здійснення якогось бажання. Що б це не було, перспективи у вас гарні, і в кінцевому підсумку вас чекає успіх.

СТРІЛЕЦЬ - Шістка кубків

Розберіться в собі і подумайте, від яких неприємних думок із минулого ви хочете позбутися. Минуле дасть вам пораду або підказку для вашого нинішнього життя, якщо ви зустрінетеся з людиною, якої не бачили багато років або знайдете річ давно забуту або втрачену.

КОЗЕРІГ - Десятка жезлів

Цей день бажано зустріти гарною порцією дисципліни і витримки. Цілком можливо, що вам знадобиться і те, й інше. Або ви самі візьметеся за справу, яка зажадає всіх ваших сил і навіть більше, або вам доручать справу, яка здасться вам нездійсненною. Але, якщо справа того варта, зберіться з силами і ризикніть.

ВОДОЛІЙ - Трійка жезлів

Трійка жезлів говорить про те, що або у вас вже дуже міцна позиція, або ви нарешті зійдете на "плато", з якого перед вами відкриються широкі перспективи. Використовуйте ж цей шанс, щоб усвідомити свої можливості, заглянути в майбутнє і вибрати потрібні орієнтири на шляху до мети.

РИБИ - Туз кубків

Це день здійснення мрій. Використовуйте його, щоб зробити рішучий крок або прийняти багатообіцяючу пропозицію. Можливо, ви використаєте цей день для того, щоб вирішити нарешті якусь застарілу проблему або "зарити сокиру війни", помирившись із кимось.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!