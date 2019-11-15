Гороскоп на 16 серпня 2019: на кого чекає важка субота

Гороскоп на 16 серпня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Що вам приготували зірки на перший вихідний цього тижня? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів.

Овен

Гороскоп на 16 серпня попереджає Овнів про обережність. Ви захочете змінити життя на краще і у вас буде унікальний шанс.

Телець

У Тельців буде вдалий день для подорожей. Крім того, вам належить зробити дещо важливе, на що ви давно не вирішувалися. Ви нарешті зможете завершити важливу справу.

Близнюки

Гороскоп рекомендує Близнюкам: дайте собі свободу і пройдіться по магазинах, покидайтесь грошима. У суботу вам можна все.

Рак

Ракам надійде приваблива пропозиція від людини, від якої ви цього ніяк не чекали. Не упускайте момент. Він унікальний.

Лев

Останнім часом всі думки Львів були про поліпшення фінансового добробуту. Ви свого домоглися. Можна подумати і про душу.

Діва

Цей день може внести розбрат в колектив навіть рідкісних однодумців. Вас чекає субота компромісів, тому не беріться доводити свою правоту.

Терези

Ваші старі фінансові негаразди скоро розруляться. Попереду безхмарне майбутнє, повне радості і сюрпризів.

Скорпіон

Скорпіонів теж чекає дуже цікавий насичений день. Вам можуть піднести масу сюрпризів, тож готуйтеся.

Стрілець

Будьте готові до того, що начальство сплутає всі плани, і багато часу вам доведеться займатися чужими проблемами.

Козеріг

Якщо виникне проблемна ситуація, звільніть вашу почуття гумору – так ви зможете все вирішити без втрат.

Водолій

У цей день не варто занадто шикувати, краще подумайте про найближче майбутнє і залиште про запас якусь суму.

Риби

Приділіть час і увагу догляду за своєю зовнішністю. Від цього залежить успіх в новому колективі.

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