Гороскоп на 16 серпня 2019: на кого чекає дуже важкий день

Гороскоп на 16 серпня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Кільком знакам Зодіаку в п'ятницю буде не легко, але зате перед іншими можуть відкритися дивовижні можливості. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів.

Овен

Завтра оточуючим може здатися, що ви впали в тугу і депресію, але це не так. Ви просто розбираєтеся в собі і ретельно думаєте над наступним кроком. Все буде добре, оскільки в плануванні ви просто Бог.

Телець

Завтра Тельців чекає заслужена нагорода. Ви довго і наполегливо працювали, щоб досягти своєї мети і нарешті отримаєте те, що заслужили. Можливо, ваш куш міг би бути навіть більшим, але давайте радіти тому що є.

Близнюки

У п'ятницю у Близнюків гарний день для того, щоб зробити широченний крок до наміченої ними цілі. Здається, Фортуна повністю на вашому боці, тому тепер ваша черга.

Рак

Ракам в останній робочий день краще трохи розслабитися і перестати зациклюватися на дрібницях, які заважають вам рухатися далі. В іншому ж вас чекає дуже продуктивний день.

Лев

У Левів же в п'ятницю все піде не так добре, як їм би цього хотілося. По-перше, день може бути сповнений дрібних невдач, які будуть виводити вас із рівноваги. По-друге, ви можете загрузнути в безодні конфліктів.

Втім, ваша мудрість уже не раз допомагала вам виплутуватися з важких ситуацій. Напевно все вийде і цього разу.

Діва

Гороскоп на 16 серпня обіцяє Дівам відмінну можливість піднятися вгору кар'єрними сходами. Не пропустіть її! Оскільки наступний шанс може випасти дуже не скоро.

Терези

У п'ятницю ви можете задуматися про кардинальні зміни в житті. Наприклад, про зміну місця проживання або про нове робоче місце. Поборіть внутрішній страх і пам'ятайте про те, що зміни – завжди на краще, навіть якщо спочатку здається, що це не так.

Скорпіон

У п'ятницю надмірний азарт може зіграти зі Скорпіонами злий жарт. Постарайтеся не робити необдуманих вчинків і в жодному разі не погоджуйтесь на сумнівні оборудки. Сто разів подумайте перед тим, як сказати "так", особливо, якщо справа стосується роботи або фінансів.

Стрілець

Завтра у Стрільців можливий занепад сил. Незважаючи на це, постарайтеся привести себе до тями і провести активний, насичений день. Пам'ятайте – чим більше людина робить, тим більше у неї вистачає сил і часу на все.

Козер

Козерогам зірки обіцяють нову любовну пригоду, яка в майбутньому може перерости в міцні стосунки. Більше того, можливо, саме з новим обранцем ви побудуєте міцну сім'ю. Не упустіть цей шанс і придивіться до тих, хто відчуває до вас симпатію.

Водолій

Цей день загрожує Водоліям небезпекою. Вона може чекати з усіх боків, тому найкраще – поводитися "тихіше трави, нижче води". Виключіть фізичну працю, оскільки вона може привести до серйозних проблем зі здоров'ям. Загалом, не випробовуйте долю в жодній зі сфер життя.

Риби

Рибам у п'ятницю варто задуматися про зміну роду діяльності. якщо Вам набридла Ваша робота – саме зараз настав ідеальний час для того, щоб розпрощатися з ненависним заняттям і почати все з чистого аркуша.

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