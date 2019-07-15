Гороскоп на 16 липня 2019 по картах Таро: кого чекає розчарування

Гороскоп на 16 липня 2019 року, по картах Таро для всіх знаків Зодіаку приготував несподівані сюрпризи, особливо з ними зіткнуться Діви і Леви. Тельцям і Скорпіонам необхідно бути обережними і подумати про своє минуле і майбутнє.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп за розкладом Таро для кожного знака окремо.

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ОВЕН - П'ятірка денаріїв

Гороскоп поп картах Таро 16 липня говорить про те, що вам не вдасться задовольнити свої потреби, і справи підуть, на жаль, зовсім не так, як планувалося. Можливо, до сих пір ви самі занадто неуважно ставилися до своїх справ. Якщо ви пройдете цей шлях терпляче і впевнено, то далі перед вами відкриються зовсім нові перспективи.

ТЕЛЕЦЬ - П'ятірка кубків

16 липня готуйтеся до засмучення. Якщо ви вже заздалегідь раділи чомусь або вважали справу вирішеною, то цей день вас розчарує. Якщо ж ви зазнали розчарування в дійсно серйозній справі, то прийміть свою поразку з честю і не приховуйте її перед іншими.

БЛИЗНЮКИ - Імператриця

На карті зображено жінку, котра сидить на лоні природи. Від неї віє спокоєм і умиротворенням. Так само 16 липня має бути з вами. Будьте мовчазні і впевнені в собі і власних силах. Можливо, вам доведеться розчаруватися в деяких людях, але також ви зможете знайти нових друзів.

РАК - П'ятірка мечів

16 липня Ракам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості або наклепу. Бийтеся, поки вистачить сил, і пам'ятайте, що навіть самий темний день в кінці кінців зміниться чимось хорошим і можна буде відпочити. Якщо ви в цей раз будете готові заступитися за правду і стояти до кінця, то, може бути, в майбутньому опинитеся позбавлені подібних ситуацій.

ЛЕВ - Палац мечів

Плани та їх реалізація, нові знання, нова справа - це те, що вам потрібно 16 квітня. Зірки та надія вкажуть вам шлях, а пристрасть, активність і енергія допоможуть виконати всі плани. Також, ця карта символізує активне чоловіче начало, особистісний ріст, творчість і силу волі.

ДІВА - Паж денаріїв

Дівам 16 липня випаде шанс, на який вони можуть сміливо розраховувати, навіть якщо нічого подібного не очікували. Реагуйте відразу, коли вам запропонують, наприклад, укласти вигідну угоду, надати практичну допомогу або моральну підтримку. Погоджуйтеся - і дайте собі час сповна насолодитися цим.

ТЕРЕЗИ - Дев'ятка жезлів

Можете сміливо зустріти 16 липня хорошою порцією недовіри ні до кого і ні до чого. Будьте напоготові і не "розкривайтесь" навіть з того боку, звідки не чекаєте небезпеки. А якщо у вас до того ж нещодавно була сварка з ким то чи інша неприємна ситуація, то вам треба особливо остерігатися вплутуватися в цю справу знову.

СКОРПІОН - Маг

На карті зображено людину, з молодим обличчям і мудрими очима, який стоїть на самоті. Це означає, що в цей день Скорпіонам необхідно бути сконцентрованими на собі і не намагатися ніким маніпулювати, щоб в результаті не залишитися самотнім.

СТРІЛЕЦЬ - Паж мечів

16 липня Стрільців будуть критикувати, а пропозиції можуть відкинути. Будьте готові до цього і не намагайтеся відразу перейти в контратаку. Можливо, та критика, яку вам доведеться вислухати, справді містить чимало цінного.

КОЗЕРІГ - Вісімка кубків

16 липня Козерогам доведеться розлучитися з тим, що їм було давно або добре знайоме, або здавалося само собою зрозумілим. Настала пора шукати нові шляхи. Навіть якщо вас це засмутить, не відступайте і вирушайте в дорогу. Ви скоро зрозумієте чому і заради чого повинні були розлучитися зі старим.

ВОДОЛІЙ - Дама денаріїв

Не слухайте нікого, не дозволяйте нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Ви ж знаєте, що добре вино визріває роками. Ось і не забувайте про своїх довгострокові плани, і обробляйте свій виноградник терпляче і ретельно.

РИБИ - Шістка мечів

16 липня Риб чекають зміни, або має бути щось незвичайне. Головне - не опускати руки і не відмовлятися. Зробіть необхідний крок рішуче і тверезо, а потім озирніться. Напевно знайдеться хто то, хто зможе допомогти вам.

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