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Гороскоп на 16 липня 2019: кого чекає невдача

17.7т Читати матеріал російською

Гороскоп на 16 липня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Одному зі знаків Зодіаку надійде приваблива пропозиція, яка поставить вас перед складним вибором. Комусь же у вівторок належить долати численні перепони. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Гороскоп на 16 липня 2019: кого чекає невдача

pexels.com

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Овен

16 липня кращим рішенням для Овнів стане відмова від метушні і бажання обійняти неосяжне. Зрозуміло, що життя вимагає від вас руху вперед, але краще загальмуйте і переведіть подих. Здається, ви пропускаєте щось важливе.

Телець

Ви, ймовірно, отримаєте якусь привабливу пропозицію, від якої не так вже й просто відмовитися. Втім, за вигодою слідують і чималі ризики, а також можливість зіпсувати взаємини, які ви давно вибудовували. Вважаєте, воно того варте? Тоді, вперед.

Близнюки

Завтрашній день пройде для Близнюків під знаком любові і романтики. Можливо, ваша друга половинка зробить вам приємний сюрприз або ж ви з кимось познайомитеся. У будь-якому випадку, буде класно.

Рак

Завтра гороскоп рекомендує Ракам звернути увагу на своє здоров'я. Почати можна з зарядки або плавання. Можливо, ви втягнетеся? До речі, у вівторок вам краще бути обережнішими, оскільки народжені під цим знаком Зодіаку опиняться в небезпеці.

Лев

Гороскоп на 16 липня каже, що у Левів з'явиться рідкісна можливість налагодити взаємини, які давно розладналися. Але не втрачайте часу, оскільки цей коридор може швидко закритися. Зірки обіцяють Левам спокійний і розмірений день.

Діва

Гороскоп на вівторок говорить Дівам: перестаньте намагатися контролювати все навколо, оскільки це не має жодного сенсу, але зате ви зриваєтеся на оточуючих. Будьте м'якшими і віддячте тим, хто для вас старається.

Терези

Цей знак Зодіаку у вівторок зіткнеться з певними перешкодами, які можуть перешкодити вам у досягненні цілей. Ви зможете їх подолати, якщо зберете всю силу волі в кулак. В іншому випадку ви не зможете домогтися бажаного.

Скорпіон

Скорпіони 16 липня виявляться в епіцентрі загальної уваги. Завтра ваші старання нарешті оцінять по заслугах, що полестить вашому самолюбству. Втім, намагайтеся не зазнаватися, оскільки в майбутньому це може вам сильно нашкодити.

Стрілець

Гороскоп на вівторок рекомендує Стрільцям утриматися від необдуманих покупок, які можуть спустошити ваш гаманець, але не принесуть ні щастя, ні користі. У середу краще уникати гучних вечірок і компаній, оскільки там вас можуть чекати конфліктні ситуації.

Козеріг

Козероги у вівторок зможуть опинитися на п'єдесталі пошани: всі ваші зусилля не пройдуть дарма. Якщо ви плануєте кардинально змінити своє життя - у цей день саме час почати рухатися до цієї мети.

Водолій

Водолії нарешті прийдуть до життєво важливих висновків, хоч це буде для них і нелегко. Прийняти свої помилки і почати рухатися вперед - важке завдання, але ви в силах впоратися з цим завданням на "відмінно".

Риби

Для представників цього знака настає період духовного оновлення. Останнім часом вас часто переповнюють емоції, причому не завжди вони мають позитивний характер. Спробуйте "перезавантажитися" і визначити для себе пріоритети на майбутнє.

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