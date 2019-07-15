Гороскоп на 16 липня 2019: кого чекає невдача

Гороскоп на 16 липня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Одному зі знаків Зодіаку надійде приваблива пропозиція, яка поставить вас перед складним вибором. Комусь же у вівторок належить долати численні перепони. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

16 липня кращим рішенням для Овнів стане відмова від метушні і бажання обійняти неосяжне. Зрозуміло, що життя вимагає від вас руху вперед, але краще загальмуйте і переведіть подих. Здається, ви пропускаєте щось важливе.

Телець

Ви, ймовірно, отримаєте якусь привабливу пропозицію, від якої не так вже й просто відмовитися. Втім, за вигодою слідують і чималі ризики, а також можливість зіпсувати взаємини, які ви давно вибудовували. Вважаєте, воно того варте? Тоді, вперед.

Близнюки

Завтрашній день пройде для Близнюків під знаком любові і романтики. Можливо, ваша друга половинка зробить вам приємний сюрприз або ж ви з кимось познайомитеся. У будь-якому випадку, буде класно.

Рак

Завтра гороскоп рекомендує Ракам звернути увагу на своє здоров'я. Почати можна з зарядки або плавання. Можливо, ви втягнетеся? До речі, у вівторок вам краще бути обережнішими, оскільки народжені під цим знаком Зодіаку опиняться в небезпеці.

Лев

Гороскоп на 16 липня каже, що у Левів з'явиться рідкісна можливість налагодити взаємини, які давно розладналися. Але не втрачайте часу, оскільки цей коридор може швидко закритися. Зірки обіцяють Левам спокійний і розмірений день.

Діва

Гороскоп на вівторок говорить Дівам: перестаньте намагатися контролювати все навколо, оскільки це не має жодного сенсу, але зате ви зриваєтеся на оточуючих. Будьте м'якшими і віддячте тим, хто для вас старається.

Терези

Цей знак Зодіаку у вівторок зіткнеться з певними перешкодами, які можуть перешкодити вам у досягненні цілей. Ви зможете їх подолати, якщо зберете всю силу волі в кулак. В іншому випадку ви не зможете домогтися бажаного.

Скорпіон

Скорпіони 16 липня виявляться в епіцентрі загальної уваги. Завтра ваші старання нарешті оцінять по заслугах, що полестить вашому самолюбству. Втім, намагайтеся не зазнаватися, оскільки в майбутньому це може вам сильно нашкодити.

Стрілець

Гороскоп на вівторок рекомендує Стрільцям утриматися від необдуманих покупок, які можуть спустошити ваш гаманець, але не принесуть ні щастя, ні користі. У середу краще уникати гучних вечірок і компаній, оскільки там вас можуть чекати конфліктні ситуації.

Козеріг

Козероги у вівторок зможуть опинитися на п'єдесталі пошани: всі ваші зусилля не пройдуть дарма. Якщо ви плануєте кардинально змінити своє життя - у цей день саме час почати рухатися до цієї мети.

Водолій

Водолії нарешті прийдуть до життєво важливих висновків, хоч це буде для них і нелегко. Прийняти свої помилки і почати рухатися вперед - важке завдання, але ви в силах впоратися з цим завданням на "відмінно".

Риби

Для представників цього знака настає період духовного оновлення. Останнім часом вас часто переповнюють емоції, причому не завжди вони мають позитивний характер. Спробуйте "перезавантажитися" і визначити для себе пріоритети на майбутнє.

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