Гороскоп на 16 квітня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: кого чекають неприємності

Гороскоп на 15 квітня 2020 року картах Таро для всіх знаків Зодіаку.

OBOZREVATEL пропонує читачеві розклад "Карта дня", на основі якого складено гороскоп на четвер для всіх знаків Зодіаку. У розкладі використовувалася колода "Універсальний Ключ" Девіда Корсі.

ОВЕН – Колесо Фортуни

Овнам необхідно відпочити. Незважаючи на те, що останнім часом ви часто помилялися і багато втратили удача буде на вашому боці. Вам належить пройти найважливіше випробування, яке принесе неймовірний результат.

ТЕЛЕЦЬ – Утримання

Не намагайтеся обманом заволодіти тим, що вам не належить. Вам слід бути уважним до деталей, оскільки в них криється те, що приведе вас до істини і зможе дати вам можливість заспокоїтися. Ви отримаєте довгоочікуване умиротворення, а також спокій.

БЛИЗНЮКИ – Четвірка Кубків

Незважаючи на те, що поруч з вами завжди багато людей - ви відчуваєте себе самотньо. У натовпі вам неспокійно, а по ночах ви постійно бачите один і той же сон. Не поспішайте впадати у відчай, оскільки зовсім скоро ваше життя кардинально зміниться. Ви зустрінете людину, яка подарує вам довгоочікувану любов.

РАК – Сімка Жезлів

Ви почуєте важливу новину, яка приведе вас до несподіваного відкриття. Не давайте собі можливості розслаблятися і не намагайтеся стрибнути вище своєї голови. Вам не варто обмежувати свої можливості і відмовлятися від наданих шансів.

ЛЕВ – Дев'ятка денаріями

Карта попереджає, що матеріальна забезпеченість і комфорт стоять під загрозою. Ви втрачаєте більше ніж купуєте, тому вам потрібно зупинитися і почати планувати своє майбутнє.

ДІВА – Шістка Мечів

Відправляйтеся в шлях, незважаючи на затримки, і вступите на нову землю. Головне - не опускати руки і не відмовлятися. Зробіть необхідний крок рішуче і тверезо, а потім озирніться. Напевно знайдеться хто то, хто зможе допомогти вам.

ТЕРЕЗИ – Десятка денаріїв

Укладайте вигідні угоди і радійте своєму успіху. Ви можете насолоджуватися повнотою життя. Плоди дозріли і чекають лише, щоб ви прийшли і зібрали їх. Постарайтеся усвідомити ті можливості, які надає вам повсякденне життя.

СКОРПІОН – Сонце

Відстоюйте свою точку зору енергійно і послідовно. Будьте насторожі, щоб не випустити з рук важливого для вас справи. У вас є суперники чи вороги, навмисні зробити вам підніжку. Коли вони будуть відводити видобуток у вас з під носа, не сидіть склавши руки, а кидайтеся в бій.

СТРІЛЕЦЬ – Двійка Мечів

Незабаром у вашому житті може виникнути буря, а перед нею – традиційне затишшя. Вас чекає те, що дасть вам необхідні знання в майбутньому. Будьте собою і не реагуйте на критику з боку. Ваше оточення підтримає вас і допоможе з труднощами.

КОЗЕРІГ – Туз денаріїв

Будьте уважні до свого оточення в цей день. Вам належить впоратися з багатьма труднощами. Найголовніше - не опускати руки і рухатися до своєї мети. Ви сильна особистість і у вас вийде зробити те, заради чого ви виконали весь цей шлях.

ВОДОЛІЙ – Шут

Будьте готові до того, що над вами будуть сміятися. Але не віддавайте це занадто серйозного значення, оскільки вас в майбутньому чекає успіх. Ви отримаєте все, що хочете, не дивлячись ні на що. Крім того, ви отримаєте важливе повідомлення в цей день.

РИБИ – Диявол

Незважаючи на те, що ця карта має досить негативне значення, вам необхідно усвідомити її прихований сенс. У ній заховано безліч таємниць, які вам потрібно розгадати. Але не намагайтеся ступити на цей шлях на самоті, а попросіть допомоги у інших.