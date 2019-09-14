Гороскоп на 15 вересня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 15 вересня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Неділя для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: pickthebrain.com

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Овен

Овни, 15 вересня вам буде властива неабияка балакучість. Ви можете скористатися цим в роботі — ймовірно, вдасться з легкістю провести важливу розмову, якої ви уникали.

Телець

На Тельців 15 вересня чекає на рідкість спокійний день. Насолоджуйтесь моментом і присвятіть вільний час самовдосконаленню.

Близнюки

Близнюки, 15 вересня ви будете перебувати в грайливому настрої. І все б нічого, якби не небезпека завести інтрижку там, де потрібні виключно робочі відносини.

Рак

Зірки говорять: Ракам 15 вересня необхідно налаштуватися на активну діяльність. На вас чекає багато проблем. Ймовірно, що до кінця дня ви відчуєте втому і роздратування.

Лев

15 вересня Леви можуть самі себе поставити в неоднозначне становище. З одного боку може захотітися розповісти кому-небудь про те, що у вас на душі, а з іншого вам не буде хотітися видавати всіх своїх секретів.

Діва

Дівам 15 вересня пощастить у коханні так, як ніколи. Вони зможуть зустріти людину, в яку не просто закохаються, а й зрозуміють, що перед ними справжній друг.

Терези

Терези, відпочиньте 15 вересня. Якщо є можливість — відключіть телефон і не сідайте за ноутбук, ви занадто багато часу проводите в гаджетах, забуваючи про реальне життя.

Скорпіон

У Скорпіонів 15 вересня буде насиченою тільки перша половина дня — доведеться вирішувати ряд важливих питань, а після обіду з'явиться шанс перевести дух.

Стрілець

Стрільці, цей день може буквально сипати іскрами. Якщо ви не хочете, щоб з цих іскор розгорівся якийсь гарячий конфлікт, вам краще зайнятися власними справами і тримати свою думку при собі.

Козеріг

Козерогам 15 вересня слід під час ранкової кави подумати про свої плани і про те, чого не вистачає для щастя.

Водолій

Водолії, 15 вересня у вас з'явиться маса ідей з приводу джерел додаткового заробітку. Зірки радять вибрати варіант, який буде максимально комфортним для вас.

Риби

15 вересня Рибам варто взяти себе нарешті в руки. Зірки закликають припинити сумувати! Через поганий настрій все буде валитися з рук.

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