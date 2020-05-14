Гороскоп на 15 травня за картами Таро: на кого чекає несподіваний прибуток

Гороскоп на 15 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Діви та Терези. А ось Скорпіони в цей день можуть зіткнутися з неприємностями на роботі.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на п'ятницю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Фото: thriveglobal.com

Овен – Дама Денаріїв

Овни, 15 травня на вашому шляху можуть з'явитися несподівані перешкоди. Сприймайте їх, як хороший урок. Також не варто боятися просити про допомогу. Якщо відчуваєте, що не впевнені в якомусь рішенні, порадьтеся з близькими.

Телець – Сонце

Забудьте про все, що турбувало вас останнім часом. Тому що починаючи з 15 травня ситуація обов'язково зміниться в кращу сторону.

Близнюки – Правосуддя

Карти Таро радять Близнюкам 15 травня не втрачати самоконтроль. Перед прийняттям важливих рішень дайте собі хвилину на роздуми та тверезо оцініть ситуацію. Таким чином ви суттєво зменшите шанси на помилку.

Рак – Вежа

Раки, 15 травня – сприятливий час, щоб зайнятися турботою про себе і своє тіло. Здоровий сон, повноцінне харчування, побільше води та прогулянок на свіжому повітрі здатні зарядити вас енергією на довгий час.

Лев – Лицар Мечів

15 травня Левам варто остерігатися необдуманих покупок. Не поспішайте віддавати гроші за щось цікаве – спочатку подумайте, чи варта річ таких фінансових витрат.

Діва – Закохані

15 травня особисте життя Дів повністю зміниться. Самотні представники цього знака познайомляться з цікавою людиною, а ось ті, хто в парі, зможуть позбутися токсичних відносин.

Терези – Колесо Фортуни

Терези, зараз хороший період для вирішення фінансових питань, а домашні – краще відкласти на інший день. Вечір присвятіть собі та процедурам догляду за собою.

Скорпіон – Верховна Жриця

Карти Таро пророкують Скорпіонам 15 травня невеликі ускладнення в стосунках з начальством. Але, якщо ви вчините гідно і коректно, то конфлікт швидко владнається.

Стрілець – Утримання

Стрільці, у вас 15 травня буде чудовий настрій і багато енергії. Скористайтеся цим: так в робочих питаннях зможете досягти успіху, а в романтичних – і поготів.

Козеріг – Сімка Жезлів

15 травня Козерогам потрібно утриматися від необдуманих вчинків. Намагайтеся не ризикувати. Якщо не впевнені в успіху справи, краще її не починайте.

Водолій – Паж Кубків

Водолії, минуле варто пам'ятати лише для того, щоб вчитися на своїх помилках. У всіх інших випадках варто жити сьогоденням. Візьміться втілювати цю істину в життя вже 15 травня.

Риби – Мир

Рибам 15 травня не принесе ніяких яскравих вражень. Вас очікує звичайна робота і домашні клопоти в цей день. Що ж, іноді й таке потрібно.