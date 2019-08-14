Гороскоп на 15 серпня 2019 року: кому пощастить у цей день

Гороскоп на 15 серпня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Четвер для багатьох знаків Зодіаку стане насиченим днем. Овнам і Ракам слід відпочити, а ось Ракам і Левам навпаки, старанно попрацювати. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів.

Овен

Зірки радять Овнам 15 серпня відпочити від роботи і забути про всі проблеми. Будьте ввічливі й обережні в цей день. Не намагайтеся нікого обдурити і проведіть вечір зі своєю сім'єю.

Телець

15 серпня Тельцям гороскоп рекомендує Вам зробити неспішну прогулянку або просто провести весь день вдома. Остерігайтеся нових знайомств у цей день, оскільки вони можуть принести вам великі неприємності.

Близнюки

Гороскоп на 15 серпня для Близнюків рекомендує їм відкласти всі важливі справи на інший день. Четвер не найкращий час для вирішення важливих завдань. Краще провести цей день на самоті.

Рак

Ракам 15 серпня треба подумати про своє здоров'я, вирішити всі накопичені завдання і відпочити. Цей день для вас стане дуже продуктивним, незважаючи на те, що цей тиждень був складним.

Лев

Доля підготувала для Левів багато сюрпризів. Як гарних, так і поганих. Будьте пильні – ваші недоброзичливці 15 серпня дуже активні. Не вірте словам, звертайте увагу на вчинки.

Діва

15 серпня Дів чекає несподівана зустріч, яка може стати доленосною Тому варто мати гарний вигляд. Стрільцям сьогодні не варто приймати ділові пропозиції, оскільки вони не принесуть гарного результату.

Терези

Гороскоп на 15 серпня для Терезів приготував безліч пригод у цей день. Постарайтеся не розтратити енергію на зайві клопоти і не дайте нікому маніпулювати вами.

Скорпіон

15 серпня Скорпіонам варто просто відпустити ситуацію. Цього понеділка ви не в змозі вирішувати важливі справи й ухвалювати рішення. Краще відкладіть їх на потім.

Стрілець

Гороскоп на 15 серпня для Стрільців говорить про те, що цей день принесе їм погані новини. У вас найгірший день тижня. Але не варто впадати у відчай: просто розслабтеся і не беріть усе близько до серця.

Козеріг

Козерогам гороскоп на 15 серпня рекомендує не намагатися всіма керувати, якщо ви не на роботі. Ваші прохання, які звучать як "накази", ображають близьких вам людей. Не сваріться ні з ким.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв на 15 серпня радить цьому знаку вирішити всі складні завдання і зробити вибір, який робить зовсім не хочеться. Це сприятливий день для нових починань або зміни іміджу.

Риби

15 серпня Риб чекає легкий день. Спочатку вам слід добре попрацювати. Увечері варто розслабитися й отримати задоволення від заслуженого відпочинку.

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