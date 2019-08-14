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Гороскоп на 15 серпня 2019 по картах Таро: як не схибити

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Гороскоп на 15 серпня для всіх знаків Зодіаку.

Карти Таро пророкує багатьом знакам насичений на пригоди і душевні переживання день. Левам і Дівам слід бути обережними, а ось Рибам і Водоліям необхідно звернути увагу на своїх колег.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 15 серпня 2019 по картах Таро: як не схибити
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ОВЕН - Десятка кубків

15 серпня у Овнів буде причина для радості. Може бути це успішно завершена робота, а може бути зустріч з симпатичними людьми. Не виключено, що мова піде про нове кохання або дружбу. Відзначте для себе куди саме приведе вас доля в цей день.

Гороскоп на 15 серпня 2019 по картах Таро: як не схибити

ТЕЛЕЦЬ - Паж денаріїв

Ця карта означає початкову стадію матеріального підприємства. Можливо, ви починаєте робити фізичний об'єкт або починаєте проект, що включає садівництво, харчування, дієти або фізкультуру.

Гороскоп на 15 серпня 2019 по картах Таро: як не схибити

БЛИЗНЮКИ - Дама мечів

15 серпня вам може вдасться найфантастичніший трюк. Якщо ви до цих пір відчували себе обмежено, залежною від когось чи чогось, то тепер у вас є шанс прийняти правильне рішення і раз назавжди звільнитися від усього цього.

Гороскоп на 15 серпня 2019 по картах Таро: як не схибити

РАК - Двійка кубків

15 серпня пройде під знаком глибокої симпатії, любові, душевного контакту або примирення. Налаштуйте свої внутрішні антени на прийом - і можливо, вам доведеться знову закохатися. Якщо у вас вже є кохана людина, то ви зможете пережити з ним нову весну вашої любові.

Гороскоп на 15 серпня 2019 по картах Таро: як не схибити

ЛЕВ - Паж жезлів

15 серпня Паж оголошує про новий починанні в якій-небудь справі або проекті. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я.

Гороскоп на 15 серпня 2019 по картах Таро: як не схибити

ДІВА - Дама денаріїв

Не слухайте нікого, не дозволяйте нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Ви ж знаєте, що добре вино визріває роками.

Гороскоп на 15 серпня 2019 по картах Таро: як не схибити

ТЕРЕЗИ - Лицар жезлів

Вам належить жаркий день. Або ваш бурхливий темперамент дасть про себе знати, і вам захочеться "все і відразу", або ж ви потрапите в ситуацію, де пристрасті будуть напружені до межі. Навіть якщо це всього лише шум з дрібниці, ви можете дати волю своїм почуттям і раз в житті діяти за велінням серця.

Гороскоп на 15 серпня 2019 по картах Таро: як не схибити

СКОРПІОН - Четвірка кубків

Коли ця карта з'являється в розкладі - ви багато чим у своєму житті розчаровані. Уважно прослідкуйте за своїм настроєм. Яка небудь безглузда дрібниця може викликати у вас образу, нежить або навіть печію. І навіть якщо у вас дійсно є причина для прикрощів не захоплюйтеся своїм горем.

Гороскоп на 15 серпня 2019 по картах Таро: як не схибити

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка денаріїв

Стрільці сповнені рішучості виграти, тому нагадуєте собі про обережність, хоча насправді вам просто бракує сил і вміння виграти. Ви занадто зациклені на чомусь, що насправді заважає реалізації ваших планів.

Гороскоп на 15 серпня 2019 по картах Таро: як не схибити

КОЗЕРІГ - П'ятірка жезлів

Ви повинні бути в формі, тому що вам доведеться підтвердити свою майстерність. Це нормальна ситуація іспиту, випробування, уникати якої не варто. І тут не важливо, чи йде мова про змагання з конкурентами, про протиборство двох думок або про психологічний змаганні (конфлікті) з близькою людиною: ви повинні відразу взяти бика за роги і довести, що ви як і раніше на висоті.

Гороскоп на 15 серпня 2019 по картах Таро: як не схибити

ВОДОЛІЙ - Король кубків

Ви повинні свідомо керувати своїми почуттями, даючи їм волю.Не приховуйте емоцій, але постарайтеся показати іншій людині, як сильно ви її любите, яка проблема вас турбує або яке діло хвилює вас найбільше.

Гороскоп на 15 серпня 2019 по картах Таро: як не схибити

РИБИ - Туз денаріїв

Ловіть мить успіху. Вибирайте те, що може стати в нагоді при здійсненні довгострокових планів, особливо в галузі праці та капіталовкладень. Ви можете закласти фундамент свого нового довгострокового проекту, про що ви мріяли так довго.

Гороскоп на 15 серпня 2019 по картах Таро: як не схибити

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