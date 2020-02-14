Гороскоп на 15 лютого 2020 по картах Таро: кого чекають неприємності

Гороскоп на 15 лютого 2020 року, по картах Таро пророкує більшості знаків Зодіаку насичений день.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп по розкладу Таро.

ОВЕН - Вісімка жезлів

Вісімка жезлів - карта великої сили. Вам належить зануритися в справи з головою і відчути втому в цей день. Але, подібно до птахів на цій карті, вам вдасться злетіти вгору до власного успіху.

ТЕЛЕЦЬ - Трійка кубків

Будьте вдячні Всесвіту за наданий шанс. Не бійтеся нічого і сміливо рухайтеся вперед. Вам належить поборотися за своє майбутнє благополуччя. Не сподівайтеся на чужу допомогу і не просіть її.

БЛИЗНЮКИ - Світ

Ця карта символізує перемогу над своїми слабкостями. Ви перестанете бути рабом своїх швидкоплинних бажань і пристрастей, не будете гнатися за привидами і знайде внутрішню рівновагу. Вас чекає безсумнівний успіх, якщо ви будете робити все правильно.

РАК - Повішений

Повішений не віщує вам позитивного результату цього дня. Краще відкладіть всі справи і важливі зустрічі на інший день. Роботу також слід закінчити максимально швидко, оскільки в кінці дня все може почати валитися з рук.

ЛЕВ - Лицар жезлів

Прийшов час відпустити ситуацію і скласти зброю. Ви б'єтеся з вітряними млинами і вам необхідно припинити це робити. Дайте собі можливість відпочити і перестаньте намагатися все контролювати.

ДІВА - Місяць

З карти на нас дивляться собака і вовк. Два схожих, але в той же час різних звіра символізують ваш внутрішній стан: вам хочеться допомагати і піклуватися і в той же час - стати одинаком і не бачити людей. Вирішіть для себе, що саме вам треба і тоді у вас все налагодиться.

ТЕРЕЗИ - Король кубків

Ви повинні навчитися керувати своїми почуттями і дати їм волю. Не приховуйте емоцій. Якщо у вас перед очима буде ясна мета, ви дуже скоро переконаєтеся, що емоції і багата фантазія лише допомагають вам швидше досягти її.

СКОРПІОН - Сімка денаріїв

Вам потрібно дочекатися правильного моменту перш ніж починати діяти. Часто вибір правильного моменту може досить помітно позначитися на результаті наших зусиль. Карта також вказує, що вирощене вами тепер може рости саме, не вимагаючи вашого постійної уваги.

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка мечів

Спіть, або медитуйте, або вирушайте на прогулянку, або занурюйтесь в спогади – робіть все, щоб дати своєму розуму відпочити від займаної вас проблеми. Зоряне небо на мапі говорить про безмежність творчого потенціалу для того, хто знає основне правило людської природи.

КОЗЕРІГ - Лицар мечів

Ви повинні безроздільно зосередитися на своїй цілі, щоб ніщо вас не відволікало, оскільки Лицар намагається перемогти земне тяжіння (тобто інерцію, з якої боремося ми все) чистої силою волі.

ВОДОЛІЙ - Дев'ятка денаріїв

Карта показує, що ви досягли успіху у створенні такого оточення, яке вам дійсно до душі. Ви багато працювали і заслужили право насолодитися результатом своїх нелегких праць.

РИБИ - Правосуддя

Правосуддя це одна з тих карт, назва яких також є хорошим описом значень. Чесність, рівність і справедливість стають переважаючими принципами, з якими ви проживаєте своє життя. Без цієї енергії життя було б зведена до простого виживання.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!