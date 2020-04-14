Гороскоп на 15 квітня за картами Таро: кому варто поберегти своє здоров'я

Гороскоп на 15 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Тельці та Діви. А ось Скорпіонам в цей день варто поберегти своє здоров'я.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на середу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Фото: wupdhd.org

Овен – Правосуддя

Овнам варто 15 квітня обмежити витрати, щоб захистити себе від фінансових проблем. Гроші найближчими днями отримати буде нелегко, тому варто бути ощадливими.

Телець – Колесо Фортуни

Тельці, ваші мрії будуть збуватися 15 квітня і все піде за планом. У професійній та фінансовій сфері на вас чекає повна безпека. Ви отримаєте можливість розвіяти ваші сумніви.

Близнюки – Дама Денаріїв

15 квітня Близнюкам захочеться якихось кардинальних змін. Карти Таро радять розпочати перевтілення з генерального прибирання. Очистіть своє приміщення від непотрібних речей. Після цього можете приступати до внутрішнього очищення.

Рак – Закохані

Ворожіння на Картах Таро каже, що Ракам 15 квітня слід більшу частину часу провести з коханою людиною, це благотворно вплине на них обох. Все інше цілком може почекати.

Лев – Четвірка Жезлів

Левам 15 квітня доведеться приймати серйозні рішення і досить непрості. Від їхнього вибору залежить матеріальне становище, тому варто добре подумати.

Діва – Вежа

Діви, не бійтеся починати нові проєкти та заводити нові, корисні знайомства. Попереду на вас чекає успіх – налаштуйтеся на нього, але не припиняйте працювати. Результат вас потішить.

Терези – Зірка

15 квітня на Терезів чекає легкий, позитивний день. За що б вони не взялися, удача і кмітливість допоможуть виконати завдання ідеально.

Скорпіон – Лицар Мечів

Скорпіонам 15 квітня треба бути обережними зі своїм здоров'ям. Зараз організм дуже ослаблений, а імунітет потребує зміцнення. Приділіть вечір реабілітації, відпочинку, випийте чаю з імбиром та медом.

Стрілець – Паж Кубків

На Стрільців 15 квітня чекають приємні клопоти. Ви можете з головою зануритися в сімейні справи, залишивши роботу на інший день.

Козеріг – Верховна Жриця

Карти Таро кажуть, що на Козерогів чекає день з підвищеним рівнем конфліктності. Варто уникати з'ясування відносин з колегами, друзями та намагатися зберігати мир в сім'ї.

Водолій – Пустельник

Період карантину може зовсім вас вибити з колії. Ви захочете увесь день провести в ліжку і нікуди не вставати. Допомогти побороти депресію допоможе розмова з друзями чи батьками.

Риби – Двійка Денаріїв

Рибам 15 квітня варто бути дуже обережними. Уникайте поганих людей і сконцентруйтеся на позитивних думках.

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