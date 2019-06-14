Гороскоп на 15 червня 2019: кого чекають неприємності

Гороскоп на 15 червня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Деяким знакам Зодіаку пора планувати свій бюджет, для інших же настає чудовий час інвестувати. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів.

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Овен

15 червня – ваш день. Зірки обіцяють вам удачу в особистому житті. Якщо дотепер ви без пари – вирушайте в клуб, ресторан, людну вулицю або в бібліотеку. 15 червня обов'язково пощастить.

Телець

Якщо вам більше 40 – цей день краще провести на природі. Людям, які народилися до 1979-го, 15 червня варто провести в оточенні рідних і коханих. Зателефонуйте батькам, дітям і родичам, сходіть на пікнік. А ось тим, хто з'явився на світ до 1979-го, краще провести цей день у думках про своє майбутнє.

Близнюки

Робота, робота і ще раз робота. Всі старання будуть винагороджені. Також думайте про своє здоров'я – менше часу проводьте під сонцем. Якщо є борги – погасіть.

Рак

15 червня – час спланувати свої майбутні інвестиції. Всі ризики варто мінімізувати. Відкрийте депозитний рахунок, навіть якщо всього на кілька тисяч, купіть кілька різних валют, навіть якщо купюрами невеликого номіналу.

Лев

Якщо ви не задоволені своєю роботою – 15 червня найкращий час для прийняття важливих і кардинальних рішень. Шукайте нові можливості, міняйте спеціалізацію і не бійтеся звільнятися.

Діва

Прийшов час великих покупок. Не скупіться – новий телевізор, енергоефективний холодильник, зимовий одяг зі знижками. Це найкращий день для важливих покупок.

Терези

Для Терезів 15 червня – сприятливий час для ризикових інвестицій. Біткоїни, валютні опціони – ваш шанс. Але пам'ятайте, що зірки можуть дуже швидко розвернутися до вас колючою стороною, будьте обережні.

Скорпіон

Якщо у вас є секрети, які досі не дають вам спокою, 15 червня зберігайте таємницю, як ніколи. Будьте обережні, будь-яку інформацію можуть використовувати проти вас.

Стрілець

Час планувати свій бюджет. Зайві витрати можуть стати нищівним ударом по сімейному бюджету. Відкладайте як мінімум 10%, а 15 червня краще взагалі відмовитися від будь-яких витрат.

Козеріг

Якщо ви ще не взяли відпустку, то 15 червня – найкращий час для її планування. Мрійте, все реалізується.

Водолій

Ваші друзі потребують підтримки. Цей день – найкращий час для довгоочікуваних зустрічей і спонтанних прогулянок.

Риби

Час учитися і вдосконалюватися. Нові знання дозволять вам зробити величезний крок на шляху до майбутнього кар'єрного росту. А 15 червня – час, щоб знайти інструменти для втілення цих можливостей.

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