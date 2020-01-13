Гороскоп на 14 січня: які проблеми загрожують Левам, Ракам, Дівам і іншим знакам Зодіаку в Старий Новий рік

Гороскоп на 14 січня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Вівторок, коли українці відзначають Старий Новий рік, для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Для багатьох Овнів цей день стане важливим життєвим вододілом. Крім того, вас весь день буде тягнути в сторону гучних гулянок і тусовок. Не чиніть опір, піддайтеся пориву.

Телець

Тельцям 14 січня буде щастити в дрібницях, але краще не беріться за вирішення суперглобальних завдань. Тут є високий ризик невдачі. Крім того, вас чекає дуже цікава подія в другій половині дня. Не дивуйтеся, якщо зможете.

Близнюки

А ось Близнюкам у вівторок може бути досить складно. Несподівані складності будуть стояти у вас на шляху. Чи зможете їх подолати? Подивимося.

Рак

На Раків можуть звалитися приємні новини, пов'язані з близькими людьми. Можливо, хтось із них отримає нову роботу або ж доб'ється якихось неймовірних висот.

Лев

У Левів цей вівторок пройде під знаком успіхів у бізнесі. У вас буде багато зустрічей, можлива ділова поїздка. Прогноз дуже сприятливий.

Діва

Буде потрібно чимало сил і енергії для здійснення всього задуманого. Будьте уважні до потреб свого організму.

Терези

День відмінно підходить для того, щоб приділити увагу важливій для вас людині, порадувати близьких приємними сюрпризами.

Скорпіон

Сприятливий день у ділових взаєминах. Можливе успішне завершення давніх проєктів і стрімкий розвиток нових.

Стрілець

Гороскоп обіцяє, що виникне багато сприятливих шансів, якими потрібно зуміти скористатися.

Козеріг

У Козерогів вівторок має вийти дуже рівним і спокійним. Якраз саме час закінчити раніше розпочаті справи, оскільки зірки посміхаються вам 14 січня.

Водолій

У Водоліїв буде дуже активний день, наповнений зустрічами, справами, і різними подіями. Ви зможете дуже багато.

Риби

У Риб настає сприятливий день для здійснення невеликих покупок. Втім, від великих угод краще утриматися, оскільки прогноз не дуже гарний.

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