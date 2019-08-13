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Гороскоп на 14 серпня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності в цей день

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Гороскоп на 14 серпня 2019 року, по картах Таро обіцяє багатьом знакам Зодіаку насичений на неприємності день. Будьте обережні і спробуйте уважно стежити за тим, що ви робите.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу.

Гороскоп на 14 серпня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності в цей день
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Овен - Сила

Гороскоп на 14 серпня для Овнів по картах Таро обіцяє цьому знаку насичений день, який буде складним і цікавим. Так, вам слід бути обережними з незнайомцями і не звертати увагу на зауваження.

Гороскоп на 14 серпня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності в цей день

Телець - Шістка кубків

Тельці 14 серпня повинні бути максимально уважними до деталей і звернути увагу на своє самопочуття. Постарайтеся бути стриманим зі своїм керівництвом і дайте собі можливість розслабитися в кінці дня.

Гороскоп на 14 серпня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності в цей день

Близнюки - Сімка мечів

Гороскоп на 14 серпня для Близнюків по картах Таро обіцяє цьому знаку веселий день, який принесе цьому знаку тільки позитивні емоції. Постарайтеся думати тільки про хороше і не звертати увагу на негатив.

Гороскоп на 14 серпня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності в цей день

Рак - П'ятірка жезлів

14 серпня Раки повинні ретельно потрудитися. Ваша внутрішня сила допоможе вам впоратися з усіма бідами і проблемами. Ваш внутрішній світ веде вас тільки вперед, тому йдіть за ним і не дайте себе можливості здатися.

Гороскоп на 14 серпня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності в цей день

Лев - Дама мечів

Гороскоп на 14 серпня для Львів по картах Таро радить їм бути уважними. Не бійтеся помірятися силами з іншими, навіть в новій для вас області. Честолюбство не повинно перетворюватися в безпардонність, а майстерність в хвастощі.

Гороскоп на 14 серпня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності в цей день

Діва - Сімка жезлів

14 серпня, Діви, відстоюйте свою точку зору енергійно і последовательно.Ви повинні відразу взяти бика за роги і довести, що ви як і раніше на висоті. Не варто недооцінювати ваших недоброзичливців.

Гороскоп на 14 серпня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності в цей день

Терези - П'ятірка денаріїв

Терези 14 серпня будьте насторожі, щоб не випустити з рук важливе для вас справи. У вас є суперники чи вороги, навмисні зробити вам підніжку. Коли вони будуть відводити видобуток у вас з під носа, не сидіть склавши руки, а кидайтеся в бій.

Гороскоп на 14 серпня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності в цей день

Скорпіон - Лицар кубків

Скорпіони 14 серпня обманюйте, підтасовуйте карти і виходьте сухим з води. Будьте насторожі. Цілком можливо, що вас захочуть міцно надути. Покажіть всім, що ви теж тертий калач і не дасте обвести себе навколо пальця.

Гороскоп на 14 серпня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності в цей день

Стрілець - Дама денаріїв

Гороскоп на 14 серпня для Стрільців по картах Таро радить їм запастися терпінням і витримкою, щоб здійснити свої плани. Розберіться, що у вас де лежить: чого ви хотіли, про що мріяли багато років тому, і що з цього встигло здійснитися до цього дня.

Гороскоп на 14 серпня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності в цей день

Козеріг - Король жезлів

Козероги 14 серпня згадайте про своє минуле, про забутих бажаннях і мріях. Вони допоможуть вам краще зорієнтуватися в цьому. Знайдіть свій шлях. Якщо ви пройдете його терпляче і впевнено, то далі перед вами відкриються зовсім нові перспективи.

Гороскоп на 14 серпня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності в цей день

Водолій - Палац денаріїв

Ваші права незаперечні, і ви зумієте нагадати своїм противникам, що їм доведеться рахуватися з вами. Якщо ви поведете бій чесно і до того ж з повною віддачею, то перемога вам забезпечена. Однак навіть якщо вам дістанеться друге місце, ви все ж залишитеся задоволені тим, що взяли участь в цій боротьбі.

Гороскоп на 14 серпня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності в цей день

Риби - Вісімка денаріїв

Гороскоп на 14 серпня вам доведеться взятися за щось нове. Може бути, це буде навчання або нове завдання по роботі, а може бути, і здійснення якогось давно виношуваної бажання. Що б це не було, перспективи у вас хороші, і в кінцевому підсумку вас чекає успіх.

Гороскоп на 14 серпня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності в цей день

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