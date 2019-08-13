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Гороскоп на 14 серпня 2019: кому не пощастить

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Гороскоп на 14 серпня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Гороскоп на 14 серпня 2019: кому не пощастить

Фото: ru.freepik.com

Більше гороскопів читайте за цим посиланням.

Овен

Овнам 14 серпня важливо знайти кілька хвилин, щоб відключитися від повсякденних справ і відновити запас сил. Зробити це можна, як і ввечері, так і вранці — головне виділити собі достатньо простору і часу.

Телець

14 серпня на Тельців чекає легкий і приємний день, будь-яка дрібниця буде приносити радість. Але тільки в тому випадку, якщо ви забудете про всі проблеми.

Близнюки

Зірки радять Близнюкам 14 серпня вибирати оточення в якому їм комфортно і яке не тисне на них. Особливо це стосується вечора. Не варто виділяти надто багато часу на розмови з людьми, які вважають, що можуть оцінювати вас і давати поради, про які ви не просите.

Рак

Ракам 14 серпня може бути важко налаштуватися на роботу. Однак попрацювати все ж варто, тому що зараз поганий час для ліні.

Лев

Зірки радять Левам 14 серпня не впадати у відчай і не драматизувати в разі, якщо їхні плани будуть йти не так, як вони собі задумали. Вже скоро все налагодиться і результат буде кращим, ніж ви очікували.

Діва

Гороскоп на 14 серпня обіцяє Дівам день наповнений приємними зустрічами і новими враженнями. Не виключені нові знайомства, які змінять ваше життя на краще.

Терези

Терези, сміливо беріться за реалізацію задуманого на 14 серпня — удача на вашому боці. Звичайно, не забувайте про легку обережність, уважність і не дуже серйозне ставлення до всього.

Скорпіон

У Скорпіонів 14 серпня з'явитися можливість поліпшити взаємини з близькою людиною. Від вас будуть чекати рішучих дій, тому не втрачайте часу і зробіть перший крок

Стрілець

Стрільці, наполегливість — це не та якість, яку варто проявляти 14 серпня. Будьте впевненими, але надмірно не тисніть на людей і не прикладайте занадто багато зусиль для вирішення справ. Якщо щось вперто не йде вам в руки — можливо воно того і не варте.

Козеріг

Зірки радять Козерогам 14 серпня створити максимальний комфорт, як вдома, так і в душі. Від цього буде залежати ваш настрій, відносини з людьми і якість виконаної роботи.

Водолій

Водолії 14 серпня повинні постаратися нікому нічого не обіцяти, навіть жартома, оскільки стримати слово буде дуже не просто. Дійте обдумано і обережно.

Риби

Риби, якщо ви вже давно планували, але ніяк не могли почати взятися за активний спосіб життя — зараз саме час це зробити.

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